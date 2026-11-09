Коллекцию редких изданий Машхура Жусупа Копеева включили в региональный реестр ЮНЕСКО

Фото: Министерство науки и высшего образования

Коллекцию редких печатных изданий Машхура Жусупа Копеева официально включили в региональный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования

Произведения Машхура Жусупа Копеева отражают общественно-политическую жизнь казахского общества второй половины XIX – начала XX века и представляют собой ценные исторические источники, раскрывающие просветительские идеи, духовные ценности, литературные и культурные традиции казахского народа. Особое место в творческом наследии мыслителя занимают вопросы развития науки и образования, сохранения исторической памяти и национальной самобытности.

Специалисты Центральной научной библиотеки РГП «Ғылым ордасы» приняли активное участие в подготовке номинационной заявки, научном обосновании исторической и культурной значимости коллекции, а также сборе необходимых документов и материалов.