Культура
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Игорь Прохоров

Монеты как учебник

Уникальная коллекция средневековых золотых и серебряных монет, хранящихся в Государственном археологическом музее-заповеднике «Отрар», заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана.

Отрар, крупный средневековый город на Великом шелковом пути, в VІ–VІІІ веках был столицей феодального государства в среднем течении Сырдарьи, в ІХ–ХІІ веках – урбанистическим центром этого региона, в ХІІІ–ХV веках – одним из важнейших городов Средней Азии с развитой экономикой и торговлей, а в ХVІ–ХVІІІ веках – политическим и экономическим средоточием Казахского ханства.

– Множество крупных и богатых караванов Великого шелкового пути на протяжении сотен лет заезжало в Отрар, – говорит директор Отрарского государственного археологического музея-заповедника Жангельды Махашов. – Археологические находки «импортных вещей» являются еще одним доказательством, что город был важнейшим торгово-экономическим центром региона.

Здесь было найдено и множество монет, как местных, так и отчеканенных в других государствах. В результате многолетних поисков архео­логов собраны коллекции монет бухарской, согдийской, самаркандской и китайской чеканки. При этом их нужно не только хранить, но и активно изучать для правильного понимания истории.

Так, среди найденных артефактов имеются монеты тюргешей, Караханидов, Чагатайского улуса XІV века, медные динары Шайбанидов, денежные знаки эмира Тимура.

– Большинство золотых монет отчеканены в Чагатайском улусе и лишь некоторые – во время правления отца Хорезмшаха Мухаммада Султана агзама Текеша. Это доказывает существование разных периодов чеканки монет в Отраре и активную денежную политику в монгольское и послемонгольское время, – говорит Жангельды Махашов.

В 2020 году в рамках научного проекта «Города Казахского ханства: центры политической, экономической и культурной жизни» на шахристане городища Отрар были проведены новые археологические изыскания, которые принесли успех.

Так, в северо-восточной час­ти раскопа ученые нашли 58 серебряных монет. Они были отчеканены во время правления Абдуллы ІІ (1583–1598) из династии Шайбанидов. В его время монеты, как выяснилось, чеканились в двух вариантах. В первом была надпись: «Хаан бин хакан бин хакан Абуль Ғази Бахадур Хан», а во втором: «Хакан аль-Адиль уа мульк аль-Камиль Абуль Ғази Бахадур Хан». На реверсах монет присутствует надпись: «Амир аль-Мумин», а также имена четырех халифов.

– В обществе сложилось ошибочное мнение, что город Отрар зачах после нашествия Чингисхана, – продолжает Жангельды Махашов. – Однако после монгольского завоевания в ХІІІ веке жизнь Отрара продолжилась. При хане Ерзене были построены новые монументальные здания, функционировал монетный двор.

А вот собственная чеканка монет в Отраре началась задолго до этих бурных событий – в VI–VIII веках, во времена тюркских правителей. На аверсе тех отрарских монет изображен лев с приподнятым хвостом, а на реверсе – наполовину изогнутый лук и ромб с племенной тамгой. Подобные монеты впервые были обнаружены во время археологических раскопок в Жетысу, в городищах и бывших поселениях тюркских племен, но экземп­ляры, найденные в среднем течении Сырдарьи, от них отличаются.

Ученые сходятся во мнении, что монеты, обнаруженные в Отраре, являются новым вариантом монет из Жетысу. Это специально отчеканенные монеты предводителей племен Отрарского оазиса.

Нумизматика играет особую важную роль в датировании культурного слоя на археологических памятниках, заключает Жангельды Махашов. По его убеждению, научный анализ древних монет даст хорошую возможность исследователям получить новые сведения об истории Отрара и всего Казахского ханства, внести достойный вклад в популяризацию нашей истории.

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