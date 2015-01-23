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Коллекцию книг – в дар библиотеке
Зарина НОКРАБЕКОВА
В церемонии открытия приняли участие заместитель Премьер-Министра Бердыбек Сапарбаев, министр культуры и спорта Арыс­танбек Мухамедиулы, депутаты, представители творческой и научной интеллигенции.
– Передав личную библиотеку в дар Национальной академической библиотеке, вы проявили высокую гражданскую позицию. Это весьма достойный пример для подражания, большой вклад в дело воспитания и просвещения молодежи, – отметил Бердыбек Сапарбаев.
В фонде библиотеки академика – около 7 тыс. книг. Многие из них – подарки писателей М. Жолдасбекову с именными пожеланиями. Кроме книг также переданы сувениры, порт­реты, всего свыше 9 тыс. единиц хранения. А сама библиотека – настоящая находка для книголюбов. На полках, которые, к слову, вместе с другими предметами интерьера новой библиотеки передал Мырзатай Жолдасбеков, богатейшая коллекция книг, ее можно назвать поистине золотой. Учебники по истории, лучшие произведения мировой литературы, бессмертная классика – каждый найдет здесь книгу по душе.
– Книги в отличие от людей делятся знаниями с каждым, кто открыл их страницы. Как представителю читающего поколения, мне нелегко далось это решение. Но я уверен, что книги послужат на благо народу, – отметил Мырзатай Жолдасбеков.
Также Б. Сапарбаев встретился с представителями творческих союзов и творческой молодежи республики, были обсуж­дены проблемные вопросы и перспективы деятельности. Вице-премьер подчеркнул, что необходимо создавать произведения, где должны отображаться достижения нашей рес­­публики за годы независимости. Он отметил и важность участия творческих союзов в праздновании 550-летия Казахского ханства, 20-летия Конституции РК и Ассамблеи народа Казахстана, 70-летия Победы, а также в организации различных мероприя­тий с целью пропаганды многонациональной культуры нашей страны за рубежом.

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