Колоссальная динамика

Во-первых, изменились инструмен­ты. Раньше мы на уроках переводили тексты с помощью бумажных словарей, а теперь достаточно открыть телефон, чтобы увидеть все значения и контексты слова. Интернет-пространство наполнено контентом для детей, сказки обрабатываются с помощью искусственного интеллекта. Во-вторых, изменились методика и квалификация педагогов. Мы полностью отошли от однотипных курсов и серых карточек, перейдя к разговорной речи, кластерам и интерактивным лайфхакам. Наконец, изменилась визуальная культура. Когда я прихожу в книжный магазин, у меня радуется глаз: современные обложки книг казахских писателей стали яркими и привлекательными, их хочется взять и начать читать.

В 2019 году в Карагандинской области по поручению Президента мы открыли клуб «Мәміле» при Доме дружбы. Его главная цель – дать возможность представителям разных этносов бесплатно изучать казахский язык, знакомиться с традициями, обычаями и искусством в комфортной, неформальной обстановке. К нам с авторскими уроками приезжали известные популяризаторы языка – Влади­слав Тен и Канат Тасибеков. Местная администрация тоже очень поддерживает. За это время сертификаты уровней А1 и А2 у нас получили уже 827 человек разных профессий и возрастов.

Если говорить о том, чего нам еще не хватает, то это соз­дания языковой среды (тілдік орта). В школах и разговорных клубах общение должно стоять на первом месте. Что касается учебной литературы, то контенту нужна доступность, ведь ни для кого не секрет, что новичку порой так трудно разобраться в грамматике. Мне импонирует подход в пособиях Татьяны Валяевой, где все правила и окончания (көптік, септік жалғаулары) объясняются на русском языке – четко и понятно для тех, кто только начинает свой путь в изучении казахского.