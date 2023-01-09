Коляда накануне Рождества Свежий выпуск 9 января 2023 г. 0:58 72 Любовь Доброта Традиционным аншлагом сопровождаются «Рождественские встречи», которые вот уже на протяжении четверти века проводит Русский драматический театр Шымкента. Рождество в театре давно стало одним из лучших музыкально-театрализованных представлений города, превратившись из православного праздника в межконфессионально-светский. Три вечера при полном зале тому доказательство, причем среди зрителей – люди разных национальностей и вероисповедований. Всех их объединяет вера в добро и любовь к искусству. – Город – как большая семья, и проведение в таком формате «Рожественских встреч» – дорогого стоит, – подчеркнул священник отец Александр. – И суть не в самом праздновании. Мы учим своих детей и внуков, а заодно и сами не забываем, что Рождество – это благая весть о любви Бога к нам. В Рождество сердце становится мягче, начинаешь прощать, начинаешь понимать, что – главное, а что – тлен, начинаешь любить и верить, делать то, что действительно важно. Ежегодно программу открывают тематическим блоком, в котором рассказывается история Рождества. Опираясь на сюжеты о Вифлеемских событиях и рождении Христа, каждый год готовят новую сценку. На этот раз зрителям поведали историю о чуде, которое возможно, если в него верить. Иосиф поверил Господу, что он сможет взять огонь в руки, и ничего не случится. Вера и помощь простых людей, пастухов, поделившихся огнем, помогли при рождении Христа. По традиции на Рождество люди утром ходили в церковь, а вечером начинали колядовать по домам, чтобы прославить рождение Иисуса Христа. И непременный атрибут «Рождественских встреч» – фольклорный блок, вмещающий традиции Коляды, народные песни, смешные задорные частушки, танцы. Во втором отделении «Рождественских встреч» горожан ждал праздничный концерт. Свои лучшие номера представили хор ветеранов, казачий хор «Светоч», джазовый оркестр «Шымкент-цирка», а также акробаты и жонглеры. Всю палитру танцевального искусства продемонстрировали школа танца «Би таны», хореографический ансамбль «Шамсинур», ансамбль народного танца «Қазына», танцевально-спортивный клуб «Седьмой континент». Порадовали своим творчеством саксофонист Серик Аппазов, Ансамбль русских народных инструментов А. Короткова и аккордеонист Махмуд Урумбаев. Для зрителей пели Маргарита Кин, Алексей Скибин, Гульжан Раскалиева, Светлана Винокурова, Людмила Наумова, Рахимжан Кенжаев, Наири Манукян, Диана Хашимханова и другие известные в городе солисты. – Мы всегда проводим «Рождественские встречи» без фонограммы, – говорит режиссер-постановщик, заслуженный деятель РК Игорь Вербицкий. – На сцене непременно живой звук. Хорошая музыка, хорошие песни, любимые артисты радуют горожан в праздничный вечер, и нам всегда приятно, что люди выходят из зала в хорошем настроении и со словами благодарности.