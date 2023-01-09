Коляда накануне Рождества

Рождество в театре давно стало одним из лучших музыкально-театрализованных представлений города, превра­тившись из православного праздника в межконфессионально-светский. Три вечера при полном зале тому доказательство, причем среди зрителей – люди разных национальностей и вероисповедований. Всех их объединяет вера в доб­ро и любовь к искусству.

– Город – как большая семья, и проведение в таком формате «Рожественских встреч» – дорогого стоит, – подчеркнул священник отец Александр. – И суть не в самом праздновании. Мы учим своих детей и внуков, а заодно и сами не забываем, что Рождество – это благая весть о любви Бога к нам. В Рождество сердце становится мягче, начинаешь прощать, начинаешь понимать, что – главное, а что – тлен, начинаешь любить и верить, делать то, что действительно важно.

Ежегодно программу открывают тематическим блоком, в котором рассказывается история Рождества. Опираясь на сюжеты о Вифлеемских событиях и рождении Христа, каждый год готовят новую сценку. На этот раз зрителям поведали историю о чуде, которое возможно, если в него верить. Иосиф поверил Гос­поду, что он сможет взять огонь в руки, и ничего не случится. Вера и помощь простых людей, пастухов, поделившихся огнем, помогли при рождении Христа.

По традиции на Рождество люди утром ходили в церковь, а вечером начинали колядовать по домам, чтобы прославить рождение Иисуса Христа. И непременный атрибут «Рож­дественских встреч» – фольклорный блок, вмещающий традиции Коляды, народные песни, смешные задорные час­тушки, танцы.

Во втором отделении «Рож­дественских встреч» горожан ждал праздничный концерт. Свои лучшие номера представили хор ветеранов, казачий хор «Светоч», джазовый оркестр «Шымкент-цирка», а также акробаты и жонглеры. Всю палитру танцевального искусства продемонстрировали школа танца «Би таны», хореографический ансамбль «Шамсинур», ансамбль народного танца «Қазына», танцевально-спортивный клуб «Седьмой континент». Порадовали своим творчеством саксофонист Серик Аппазов, Ансамбль русских народных инструментов А. Короткова и аккордеонист Махмуд Урумбаев. Для зрителей пели Маргарита Кин, Алексей Скибин, Гульжан Раскалиева, Светлана Винокурова, Людмила Наумова, Рахимжан Кенжаев, Наири Манукян, Диана Хашимханова и другие известные в городе солисты.

– Мы всегда проводим «Рож­дественские встречи» без фонограммы, – говорит режиссер-постановщик, заслуженный деятель РК Игорь Вербицкий. – На сцене непременно живой звук. Хорошая музыка, хорошие песни, любимые артисты радуют горожан в праздничный вечер, и нам всегда приятно, что люди выходят из зала в хорошем настроении и со словами благодарности.