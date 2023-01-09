Коляда накануне Рождества

Свежий выпуск
72
Любовь Доброта

Традиционным аншлагом сопровождаются «Рождественские встречи», которые вот уже на протяжении четверти века проводит Русский драматический театр Шымкента.

Рождество в театре давно стало одним из лучших музыкально-театрализованных представлений города, превра­тившись из православного праздника в межконфессионально-светский. Три вечера при полном зале тому доказательство, причем среди зрителей – люди разных национальностей и вероисповедований. Всех их объединяет вера в доб­ро и любовь к искусству.

– Город – как большая семья, и проведение в таком формате «Рожественских встреч» – дорогого стоит, – подчеркнул священник отец Александр. – И суть не в самом праздновании. Мы учим своих детей и внуков, а заодно и сами не забываем, что Рождество – это благая весть о любви Бога к нам. В Рождество сердце становится мягче, начинаешь прощать, начинаешь понимать, что – главное, а что – тлен, начинаешь любить и верить, делать то, что действительно важно.

Ежегодно программу открывают тематическим блоком, в котором рассказывается история Рождества. Опираясь на сюжеты о Вифлеемских событиях и рождении Христа, каждый год готовят новую сценку. На этот раз зрителям поведали историю о чуде, которое возможно, если в него верить. Иосиф поверил Гос­поду, что он сможет взять огонь в руки, и ничего не случится. Вера и помощь простых людей, пастухов, поделившихся огнем, помогли при рождении Христа.

По традиции на Рождество люди утром ходили в церковь, а вечером начинали колядовать по домам, чтобы прославить рождение Иисуса Христа. И непременный атрибут «Рож­дественских встреч» – фольклорный блок, вмещающий традиции Коляды, народные песни, смешные задорные час­тушки, танцы.

Во втором отделении «Рож­дественских встреч» горожан ждал праздничный концерт. Свои лучшие номера представили хор ветеранов, казачий хор «Светоч», джазовый оркестр «Шымкент-цирка», а также акробаты и жонглеры. Всю палитру танцевального искусства продемонстрировали школа танца «Би таны», хореографический ансамбль «Шамсинур», ансамбль народного танца «Қазына», танцевально-спортивный клуб «Седьмой континент». Порадовали своим творчеством саксофонист Серик Аппазов, Ансамбль русских народных инструментов А. Короткова и аккордеонист Махмуд Урумбаев. Для зрителей пели Маргарита Кин, Алексей Скибин, Гульжан Раскалиева, Светлана Винокурова, Людмила Наумова, Рахимжан Кенжаев, Наири Манукян, Диана Хашимханова и другие известные в городе солисты.

– Мы всегда проводим «Рож­дественские встречи» без фонограммы, – говорит режиссер-постановщик, заслуженный деятель РК Игорь Вербицкий. – На сцене непременно живой звук. Хорошая музыка, хорошие песни, любимые артисты радуют горожан в праздничный вечер, и нам всегда приятно, что люди выходят из зала в хорошем настроении и со словами благодарности.

Популярное

Все
Для Кызылорды выделят почти полтора миллиарда тенге на покупку в 2023 году 150 современных автобусов
Костанайский школьник получил авторское право на разработку обучающей программы по информатике
Казахский язык будет жить и процветать, если…
Бюджет страны начинается с бюджета двора
Остались Казахстан и Германия
«Сходим с ума от волнения» – так описывают свои переживания жители 23-го района Усть-Каменогорска, отправляя детей в школу
Безопасный волкодав
И мясо замерзло, и сами дрожат
Наследие Мустафы Шокая
Вместе строить справедливый Казахстан
Наращивая уровень газификации
Господдержка в один клик
Когда в дом приходит счастье
Коляда накануне Рождества
Нужно выпускать пар, но законно
Гостей встречает Толе-би
Готовь дамбы зимой
Время скоротечно
Девять штрафов на миллионы тенге начислены экологами в адрес компании «Севказэнерго»
«Якоря» поддержки
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Автомобиль сбил четверых пешеходов в Темиртау
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК реорганизовали
Автомобиль провалился под лед на Капшагайском водохранилище
Два закона о растительном мире подписал президент
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
Два авто сгорели в гараже в Семее
Пошел на горящий фонарь: астанчанин чудом выбрался из снежного плена
Самолет, летевший из Ташкента в Алматы, попал в зону сильной турбулентности: есть пострадавшие
В Казахстане усилят ответственность за экологические правонарушения и проявления вандализма
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Коммунальная ломка
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии

Читайте также

Свежий выпуск
Вместе строить справедливый Казахстан
Свежий выпуск
Нужно выпускать пар, но законно
Свежий выпуск
Время скоротечно
Свежий выпуск
«Якоря» поддержки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]