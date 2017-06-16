​Колыбель человечества

Свежий выпуск
603

Крупнейшая в мире выставка «ЭКСПО-2017», открывшаяся в Астане, проходит под девизом «Энергия будущего» и посвящена альтернативным источникам энергии.

Их поисками ученые озабочены уже давно, потому что запасы угля, нефти и газа не вечны. Когда-нибудь они иссякнут, и что тогда? Некоторые пессимисты предсказывают даже крах цивилизации, и вот тут на помощь могла бы прийти альтернативная энергетика.

Тем более что сейчас разработано немало технологий с использованием альтернативной энергетики, применение которых не только обеспечило бы человечество энергией, но и сделало бы ее фантастически дешевой. Причем альтернативные источники энергии совсем рядом – это прежде всего солнце, ветер и вода. Надо только суметь наиболее эффективно подчинить их человеку. Те государства, которые смогут решить эту задачу, обеспечат себе не только безбедное будущее, но и создадут комфорт­ные условия для своих граждан. ЭКСПО-2017 и станет своеобразной смотровой площадкой для демонстрации лучших достижений человечества в сфере «зеленой» энергетики, а также решений воп­росов рационального использования энергоресурсов.

В нашей стране резкое развитие альтернативной энергетики началось в 2009 году с принятием Закона «О поддержке возобновляе­мых источников энергии». За эти годы реализованы десятки проектов, хотя понятно, что мы делаем лишь первые шаги. В то же время перспективы здесь огромны, ведь республика обладает поистине уникальными возможностями использования энергии солнца – продолжительность солнечного сияния составляет почти 3 тыс. часов в год! Это один из лучших показателей в мире. Не случайно известный эксперт по гелиоэнергетике, лауреат Нобелевской премии профессор Клаус Тиссен заметил, что изображение на флаге Казахстана огромного солнца на фоне синего неба – это знак судьбы, поэтому, по его словам, истинный патриот Казахстана должен заниматься солнечной энергетикой.

Не обделила природа Казахстан и ветровой энергией. Одни Джунгарские ворота чего стоят! Кстати, не знаю, как солнечную, но ветровую энергию использовали давно – парусники бороздили моря еще со времен Гомера. В то же время, по мнению вице-президента Национальной инженерной академии РК академика Надира Надирова, весьма перспективно направление, когда создаются комбинированные установки, в которых одновременно используется как солнечная, так и ветровая энергия.

Что касается гидроэнергетики, то только через Алматы протекают 22 горные речки! Ни один город в мире не может похвастаться подобным. А сколько больших и малых рек в Восточном Казахстане, на Алтае! Так что развивать альтернативную энергетику нам сам Бог велел.

Но это, так сказать, одна грань энергетической проблемы. Есть и другая. Не секрет, что человечество настолько неразумно использовало энергию, что это привело к изменению климата на планете за счет так называемого парникового эффекта. Впрочем, есть и другая гипотеза: насылая на людей то ураганы, то штормы, то землетрясения, планета таким образом реагирует на наши, с ее точки зрения, неправильные действия.

Да-да, сегодня ученые ряда стран доказывают, что наша планета… живая. Подобно фантастическому Солярису писателя Станислава Лема она не только реагирует на происходящее на поверхности Земли и в космосе, но и, как человек, может дышать! Планета дышит через разломы земной коры. Причем дышит ритмично и глубоко, как любой живой организм. Руководитель российского Центра изучения Земли профессор Виктор Рогожкин считает, что ритм дыхания нашей планеты зависит от времени суток, времени года и географической широты. Нап­ример, в средних широтах Земля вздыхает каждые 40 минут, а вот на экваторе дышит реже – один раз в 130 минут. Причем первый глубокий продолжительный вдох делает на восходе солнца, активно поглощая при этом солнечную энергию. Затем следует не менее мощный выдох. После чего до заката устанавливается ритмическое дыхание.

В общем, человечеству ничего другого не остается, как попытаться найти с планетой общий язык и не создавать ни ей, ни себе проблемы. А поэтому у альтернативной энергетики нет альтернативы.

Популярное

Все
Наш выбор
В пригороде Алматы приостановлено строительство многоквартирных домов, вызвавшее большое недовольство местных жителей
Мажилисмены требуют вызвать руководство правоохранительных органов для ответов о Кантаре
Тело 5-летней девочки на свалке: подозреваемым вынесли приговор в Алматинской области
Потеряет ли Назарбаев иммунитет с утратой закона о первом президенте Казахстана, ответил спикер Мажилиса
Сразу на четверть подорожают с января 2023 года поездки в общественном транспорте Костаная
Итоги 2022 года в Казахстане: реальный сектор экономики
Возить нельзя отменить
Нацбанк продолжит реализацию программы ипотечного жилищного кредитования «7–20–25»
Ее картины не похожи ни на какие другие. Каждая работа – это манифест женских судеб, сотни глаз, глядящих сквозь века на мир. Гульмарал Таттибаева – художник, оживляющий историю
В Усть-Каменогорске – земли Даниала Ахметова, в Павлодаре – Бакауова, в пригороде Астаны – Шукеева – мажилисмен
Данияра Елеусинова лишили титула чемпиона мира
Почти четыре месяца прошло после лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области. Все ли проблемы решены?
Свыше 500 «мертвых душ» выявлено в рамках программы подушевого финансирования детских кружков и спортивных секций в Алматинской области
Мажилис взял в работу законопроект об утрате закона о первом президенте Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 декабря
Комнату, в которой жил Месси во время ЧМ-2022, сделают музеем
Особое мнение Сейтказы Матаева
Акимат Шымкента признал долги перед поставщиками услуг по программе ArtSport и рассчитывается с предпринимателями
Колосок из прошлого века
Коммунальная ломка
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде
Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской области
Приоритетные задачи по развитию Кызылординской области обозначил премьер
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Определены штрафы и тюремные сроки для врачей за вред здоровью и смерть пациента
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Новые подходы по решению проблем моногородов утвердили в Правительстве РК
Токаев посетил мавзолей Толе би в Ташкенте
Президент о мемориале "Тағзым": В память о жертвах январских событий и как назидание для потомков
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Прямые авиарейсы свяжут Казахстан и Пакистан
Президенты Казахстана и Узбекистана договорились о создании двух советов
Казахстан готов выступить воротами для инвесторов в Центральную Азию – вице-премьер
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран

Читайте также

Свежий выпуск
Маулен Ашимбаев: "Основная цель реформ президента – построе…
Свежий выпуск
Вся королевская рать!
Свежий выпуск
Колосок из прошлого века
Свежий выпуск
Запретов нет, но...

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]