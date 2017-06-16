​Колыбель человечества

Крупнейшая в мире выставка «ЭКСПО-2017», открывшаяся в Астане, проходит под девизом «Энергия будущего» и посвящена альтернативным источникам энергии.

Их поисками ученые озабочены уже давно, потому что запасы угля, нефти и газа не вечны. Когда-нибудь они иссякнут, и что тогда? Некоторые пессимисты предсказывают даже крах цивилизации, и вот тут на помощь могла бы прийти альтернативная энергетика.

Тем более что сейчас разработано немало технологий с использованием альтернативной энергетики, применение которых не только обеспечило бы человечество энергией, но и сделало бы ее фантастически дешевой. Причем альтернативные источники энергии совсем рядом – это прежде всего солнце, ветер и вода. Надо только суметь наиболее эффективно подчинить их человеку. Те государства, которые смогут решить эту задачу, обеспечат себе не только безбедное будущее, но и создадут комфорт­ные условия для своих граждан. ЭКСПО-2017 и станет своеобразной смотровой площадкой для демонстрации лучших достижений человечества в сфере «зеленой» энергетики, а также решений воп­росов рационального использования энергоресурсов.

В нашей стране резкое развитие альтернативной энергетики началось в 2009 году с принятием Закона «О поддержке возобновляе­мых источников энергии». За эти годы реализованы десятки проектов, хотя понятно, что мы делаем лишь первые шаги. В то же время перспективы здесь огромны, ведь республика обладает поистине уникальными возможностями использования энергии солнца – продолжительность солнечного сияния составляет почти 3 тыс. часов в год! Это один из лучших показателей в мире. Не случайно известный эксперт по гелиоэнергетике, лауреат Нобелевской премии профессор Клаус Тиссен заметил, что изображение на флаге Казахстана огромного солнца на фоне синего неба – это знак судьбы, поэтому, по его словам, истинный патриот Казахстана должен заниматься солнечной энергетикой.

Не обделила природа Казахстан и ветровой энергией. Одни Джунгарские ворота чего стоят! Кстати, не знаю, как солнечную, но ветровую энергию использовали давно – парусники бороздили моря еще со времен Гомера. В то же время, по мнению вице-президента Национальной инженерной академии РК академика Надира Надирова, весьма перспективно направление, когда создаются комбинированные установки, в которых одновременно используется как солнечная, так и ветровая энергия.

Что касается гидроэнергетики, то только через Алматы протекают 22 горные речки! Ни один город в мире не может похвастаться подобным. А сколько больших и малых рек в Восточном Казахстане, на Алтае! Так что развивать альтернативную энергетику нам сам Бог велел.

Но это, так сказать, одна грань энергетической проблемы. Есть и другая. Не секрет, что человечество настолько неразумно использовало энергию, что это привело к изменению климата на планете за счет так называемого парникового эффекта. Впрочем, есть и другая гипотеза: насылая на людей то ураганы, то штормы, то землетрясения, планета таким образом реагирует на наши, с ее точки зрения, неправильные действия.

Да-да, сегодня ученые ряда стран доказывают, что наша планета… живая. Подобно фантастическому Солярису писателя Станислава Лема она не только реагирует на происходящее на поверхности Земли и в космосе, но и, как человек, может дышать! Планета дышит через разломы земной коры. Причем дышит ритмично и глубоко, как любой живой организм. Руководитель российского Центра изучения Земли профессор Виктор Рогожкин считает, что ритм дыхания нашей планеты зависит от времени суток, времени года и географической широты. Нап­ример, в средних широтах Земля вздыхает каждые 40 минут, а вот на экваторе дышит реже – один раз в 130 минут. Причем первый глубокий продолжительный вдох делает на восходе солнца, активно поглощая при этом солнечную энергию. Затем следует не менее мощный выдох. После чего до заката устанавливается ритмическое дыхание.

В общем, человечеству ничего другого не остается, как попытаться найти с планетой общий язык и не создавать ни ей, ни себе проблемы. А поэтому у альтернативной энергетики нет альтернативы.