«Колыбель моей судьбы»

Общество
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[caption id="attachment_16645" align="alignleft" width="300"]05 фото Линара ГАЛИМОВА[/caption]

Уж кто-кто, а темиртаусцы с особым настроением ждали появления фильма на экранах города. Некоторые горожане могли понаблюдать за ходом съемок, которые не один день шли на улицах и в цехах металлургического комбината. Тем, кто участвовал в массовках, любопытно было глянуть на себя. А ветеранам Казахстанской Магнитки – соратникам и сокурсникам Нурсултана Назарбаева – не терпелось встретиться со своей юностью. Все же не каждому выпадает случай посмотреть со стороны на события, свидетелем или участником которых был сам более полувека назад, когда создавался металлургический комбинат.

Это было уникальное явление: строительство предприя­тия полного производственного цикла в республике, где преж­де не существовало такой отрасли, как черная металлургия. «Это настоящий техничес­кий подвиг! – говорил в интервью нашей газете в 2010 году Олег Сосковец, один из бывших генеральных директоров. – Представьте, не было опыта, научной базы, кадрового потенциала. Все, чем располагал Казахстан на тот момент, – это эвакуированные во время войны из города Енакие­во Донецкой области четыре 100-тонные мартеновские печи и три устаревших прокатных стана. Это предприятие тоже размещалось в Темиртау, но в стороне от той площадки, где впоследствии был возведен новый комбинат, с появлением которого решалась масштабная задача – связать богатейшие минеральные и энергетические ресурсы региона в единый промышленный комплекс.

Премьерный показ фильмов «Огненная река» и «Железная гора» был организован во Дворце металлургов – том самом, который строился в начале 70-х годов, в бытность Нурсултана Назарбаева вторым секретарем горкома партии. Председатель городского совета ветеранов Нина Вахитова работала вместе с Нурсултаном­ Абишевичем и хорошо помнит, как он дни и ночи проводил на стройке. Рос­кошный по тем временам дворец был сдан в срок и до сих пор является главной кино- и концертной площадкой города.

В премьерном просмотре киноэпопеи «Путь Лидера» приняли участие аким области Бауржан Абдишев, соратники Президента и ветераны города, общественность области, студенты. Зрители живо реагировали на экранные события. Настроение в зале менялось в зависимости от ситуации, в которую попадали герои: то раздавался дружный смех, то стояла звенящая тишина.

Многое из того, что есть в фильмах «Огненная река» и «Железная гора», созданных творческой группой студии «Казахфильм» по мотивам книг Первого Президента – Лидера нации, имело место в действительности. Но поскольку фильм позиционируется как художественный, то у его авторов – сценарис­тов и режиссера – было право как что-то добавить, додумать и даже приукрасить, так и отчего-то отказаться в воспроизведении биографической линии, чтобы усилить динамику повествования. Об этом говорили при обмене мнениями соратники и сокурсники Главы государства.

Среди тех, кто присутствовал на премьерном показе в Темиртау, был и Алтынбек Асанов. Он встретился со своей юностью. По специальности машинист крана, Алтынбек Асанович лучше всех помнит историю строительства комбината. Он жил в Шымкенте и после школы тоже решил изменить судьбу: поехал по комсомольской путевке на север страны строить завод. И все сцены в фильме, где показаны неустроенный быт, непролазная грязь, холод и опаснос­ти, – это пережитая им действительность.

– В 1958 году нас около ста человек направили по комсомольской путевке учиться в Днепродзержинск. Разбили на три группы: машинисты, доменщики и прокатчики. Я выбрал специальность машиниста крана, Нурсултан – доменщика. А когда отучились, начали работать. Я также знал Николая Литошко. Он приехал с нами и жил в Казахстане. На чем я себя поймал, когда смот­рел фильм? На том, что мы и в Днепродзержинске всегда и всюду ходили вместе, и в Темиртау потом не расставались, всегда были в одной компании. И Султан был лидером – это не придумки.

Куаныш Омашев – сокурсник Нурсултана Назарбаева по политехническому институту и ближайший друг вот уже более полувека. И все истории, связанные с жизнью в Темиртау, происходили на его глазах или с его участием:

– В целом фильм удался, мне понравилось его решение. Показалось, что мало было эпизодов общения Султана с матерью. А ведь она приезжала к нему в Темиртау гораздо чаще, чем отец.

[caption id="attachment_16644" align="alignleft" width="300"]04 фото Линара ГАЛИМОВА[/caption]

Нурсултан Абишевич имеет ценное качество – он умеет дружить. И его отношение к друзьям, друзей – к нему здесь очень хорошо показано. Все было именно так и даже больше. Мы все ценим настоящих друзей, которые оказываются рядом в трудную или радостную минуту. И Нурсултан с юных лет умел быть настоящим, верным другом. Поэтому к нему люди так тянулись.

По мнению Куаныша Омашевича, можно было больше показать молодые годы, например, поездку в Хельсинки. Впечатлений было море, он делился ими. А потом они ходили вместе в школы, где Нурсултан­ как делегат Всемирного фестиваля рассказывал о том, что там было, о многочисленных встречах, особенно с молодежью Африканского континента.

– А я во время сеанса вспомнил, как мы дружно работали в ССО, – продолжил ветеран. – Лидерские качества нашего друга выручали нас не раз. Мы строили дома, целую улицу в совхозе «Балактыкульский». И если бы не Султан, мы бы ее не достроили. Нам не давали вовремя стройматериалы. А он, как член ЦК комсомола, сумел добиться справедливости. И мы все сделали вовремя.

– Конечно, если бы мы знали, что наш товарищ – будущий Президент Казахстана, мы бы, наверное, вели записи, чтобы оставить их потомкам. А тогда мы просто дружили, у нас не было разделения по национальному признаку, мы хорошо ладили друг с другом, – говорит мас­тер производственного обучения КГИУ Виктор Никонов, сокурсник Нурсултана Назарбаева. – Поэтому Нурсултану Абишевичу с молодости очень дороги равенство и взаимопонимание, основанные на взаимном уважении. Заводила Борис Шугарь, когда Нурсултан Абишевич приезжал в 1991 году, собрал нас всех вместе за дастарханом в саду и мы вспоминали молодость. А потом мы ездили по приглашению Нурсултана­ Абишевича на сбор нашего курса в Алматы.

– Фильм очень хороший, мне понравился. Все в нем как надо, – живо вступила в разговор председатель совета ветеранов Нина Тимофеевна Вахитова. – Мы узнали наш город. В фильме показано становление личности главного героя и выделяются характерные качества, действительно присущие Нурсултану Абишевичу. Хорошо показано, как закалялся человек, как он становился не только лидером, но и защитником. Очень хорошо раскрыто его отношения к людям, к работе.

Выразителен, по мнению Н. Вахитовой, эпизод с Николаем Григорьевичем Давыдовым – первым секретарем горкома партии. Тот очень уважал Нурсултана Абишевича, пестовал, следил за его политическим ростом. Молодой лидер и опытный руководитель работали вместе, сплоченно. В то время Нина Тимофеевна только пришла в горком партии. И она надеется, что в будущей части киноэпопеи увидит тот период, когда ей довелось работать бок о бок с будущим Президентом.

…Это лишь первые эмоцио­нальные отклики на замечательный фильм. Еще не раз и не два зрители будут вспоминать его эпизоды, проводить параллели со своей судьбой. Конечно, в центре этих событий будет Лидер нашего времени Нурсултан Назарбаев. В киноповествовании за кадром герой размышляет: «Темиртау – мой стальной корабль… Индустриальный Темиртау – колыбель моей судьбы».

Точнее и не скажешь.

Наталья РЫЖКОВА, Темиртау

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