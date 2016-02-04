Колыбель цивилизации глазами казахстанца Статьи 1581 Елена БРУСИЛОВСКАЯ

– Сейдахмет Рыскожаевич, по мнению академика, сопредседателя Евразийского отделения Российской академии естественных наук Сергея Ключникова, ваша книга может в корне изменить представление о праистории человечества. Но почему предметом исследования стал именно Алтай?



– Видите ли, сейчас уже доказано, что на Алтае существовала самая древняя палеолитическая культура. А так как в своей книге я искал ответ на вопрос: где же могло возникнуть Изначальное Знание, то есть где находится колыбель разума человечества, его Духовная Родина, из которой это Изначальное Знание распространилось по всей Земле, то как сторонник моноцентризма я придерживаюсь той точки зрения, что Изначальное Знание и великий Протоязык, способный сформулировать это знание во всей полноте, судя по их типической матрице, могли возникнуть только одновременно и в одном месте. В качестве сравнения здесь подойдет теория Большого взрыва образования Вселенной. Миллиарды галактик разлетаются в космосе в различные стороны, как было выявлено, из некоей одной «точки», и, в общем-то, ее координаты в основном выявлены. Так вот, я считаю, что для человечества такой «точкой», из которой распространялось знание, его Духовной Родиной является Алтай.



– Эту вашу теорию вы рассматриваете не в качестве пос­леднего и единственно верного слова в науке, а как еще одну гипотезу, не случайно вы дали своей книге в первом ее издании в Алматы подзаголовок «Не­обычная гипотеза».



– Да, это гипотеза. При этом должен сказать, что не меньше десятка ученых, историков и философов разных стран были близки к ней, но так ее и не сформулировали. Искусительный призыв Иммануила Канта «имейте мужество пользоваться своим умом», который увлек многих в интеллектуальные авантюры, завлек и меня. Но, изложив на бумаге свою идею, я понял, что этого мало, надо было еще описать, хотя бы вкратце, как умудрилось человечество от этого «божественного» Разума деградировать до сегодняшнего сумасшествия при полном убеждении, что оно все время движется вперед.



– И все-таки, почему вы считаете, что именно Алтай получил уникальный шанс стать сак­ральной колыбелью высшего Знания?



– В пользу своей гипотезы я постарался представить серию косвенных данных, ряд аналитических выводов и результаты археологических раскопок последнего времени. Искомое место, как я считаю, должно обладать рядом необходимых факторов.

Первое – это благоприятные климатические условия в позднем палеолите.



Второе – горы, причем достаточно высокие для проведения первичных, эффективных визуальных астрономических наблюдений без оптических приборов.

Третье условие, которое нам подсказал еще Иоганн Гердер, немецкий историк второй половины XVIII века, – что это место надо искать в Азии. Все древние цивилизации – Шумер, Египет, Крит, Индия, Китай, американские культуры ольмеков и майя – возникли между 23 и 38 градусами северной широты. Большинство этих цивилизаций находятся в Азии. При этом надо учесть, что деление мира на части света – явление формальное, и в древности те же Египет, Крит и Греция воспринимались как продолжение Азии. Установлено, что человек проник в Америку тоже из (Северной) Азии.



Четвертое условие – эти горы должны быть примерно на равном расстоянии от всех перечисленных цивилизаций. Не будем забывать о том, что люди тогда передвигались только пешком. В первую очередь на ум приходит Тибет, но он слишком высокогорен, труднодоступен и климатически суров, ему трудно было бы родить и выходить нежную в младенчестве протоцивилизацию. Другими кандидатами являются Гималаи, Памир, Кавказ, Альпы, Карпаты, но каждый из них не соответствует какому-либо предварительному условию.



Не будем забывать, что именно Алтай поразил весь научный мир сенсацией, когда там в 1979 году крупнейшим сибирским археологом А. Окладниковым была открыта знаменитая Денисова пещера, которую ученые назвали «энцик­лопедией древнейшей и древней истории Северной Азии». За 20 лет изучения этого уникального места было найдено более 80 000 (!) артефактов, среди которых есть и сенсационные. Это коллекция украшений (на сегодня самая древняя в Северной и Центральной Азии!), в которой содержатся подвески из различных минералов. Самое замысловатое украшение выполнено из скорлупы некой птицы, похожей на страуса, возможно, это так называемый гобийский палео­литический страус. Но больше всего ученых удивила находка половины браслета из хлоритолита – минерала темно-зеленого цвета, в котором было просверлено отверс­тие (причем это станковое сверление!), куда вставлялся кожаный шнурок из розового мрамора. По мнению ученых, этот браслет был изготовлен около 48 тысяч лет назад!­ При этом заготовка шлифовалась с обеих сторон, а высверленное отверстие расширялось расточным каменным инструментом. И это в начале палеолита!



Подытоживая проведенные на этом месте работы, академик А. Деревянко так сформулировал суть открытия: «Культура сапиенса, то есть человека современного типа, формировалась на территории Алтая автономно, то есть была местной. На эту территорию не проникали какие-либо миграционные потоки древних популяций человека. Таким образом, можно предположить, что Африка не является единственным центром, откуда вышли и расселились по миру хомо сапиенсы, с большой вероятностью таким центром также мог быть и Алтай».



Но я, как моноцентрист, не очень верю в то, что «алтайский человек» – это второе самостоятельное древо человека наряду с африканским. Скорее всего, предки «алтайского человека» обитали в Восточной Африке до неандертальцев и человека разумного и до них совершили исход из Африки. При этом надо отметить, что тео­рии и моноцентризма, и бицент­ризма еще требуют доказательств, но сейчас уже ясно, что на Алтае существовала самая древняя палео­литическая культура.

Да и само слово «Алтай» происходит от тюркских слов «Алтын эль», то есть «Золотая страна». И это, конечно, не случайно – со столь красноречивым названием, скорее всего, связан легендарный «Золотой век» в «Золотой стране».



Важной особенностью Алтая является и то, что он расположен почти в самом центре великого континента Евразия, а значит – Мира. Кстати сказать, и профессор антропологии из Пенсильванского университета Теодор Шурра считает, что «Алтай – это ключевая точка, место, откуда люди приходили и откуда уходили в течение тысяч и тысяч лет». Добавлю: и откуда распространились и сакральное Изначальное Знание, и несущий его язык.



– Значит, по вашему мнению, человеческий разум не пришел откуда-то из космоса, а зародился в определенной точке на Земле, повлияв на создание всех великих цивилизаций. Причем, по мнению Ключникова, вы подходите к этой проблеме не мистически, опираясь на религиозную веру, а прежде всего научно, используя данные археологии, тео­рии лингвистики, психологии, сравнительного религиоведения. «Можно сказать, что жанр, в котором в книге ведется разговор, – это своего рода научно обоснованная высокая метафизика, – пишет российский ученый. – Вся книга представляет собой развернутое и блес­тяще аргументированное доказательство, почему именно Алтай мог быть таким местом эволюционного «когнитивного скачка».



– Вы знаете, ведь если проследить историю всех существовавших когда-то на Земле цивилизаций, то на основании учения Шпенглера об универсальном генезисе и морфологии культур, их общесхематических жизненных циклах – от зарождения до неизбежной гибели, то путем сопоставления можно определить скрытые в «темных тысячелетиях» духовные начала всех древних цивилизаций. При этом обнаружим, что все они сходятся в одной «нулевой» точке – в палеолитической обители.

Распространение этого Изначального Знания и соответствую­щее продвижение человечества вперед есть составляющая огромного числа разнонаправленных векторов. Но на каждом историческом этапе какая-нибудь цивилизация (или государство) опережала других. То есть эстафета лидерства среди цивилизаций, империй и народов постоянно переходила из рук в руки. И они складывались в своеобразную «тропу» человечества.



В мировой истории, следуя древнеримской традиции, огромное внимание уделяется вождям, правителям и полководцам, «железом и кровью» завоевавшим новые пространства, и политическим реформаторам, изыскавшим новые государственные формы. Дух эпохи определяли также новые идеи – культурные, научные, технические, экономические, и, конечно, их носители.



Естественно, что на этот главный исторический поток влияли и многие другие, крупные или мелкие факторы, невидимые для стороннего глаза. Помните, в фантас­тической повести известного американского писателя описываются похождения героев на машине времени в эпоху динозавров? Эти искатели приключений стараются не нарушить экологичес­кий баланс, но один из них все же случайно раздавил бабочку. Когда они возвращаются в свою эпоху, то вдруг обнаруживают, что в их стране изменился политический режим. То есть гибель одной неприметной бабочки в результате микроскопических изменений причинно-следственных связей за миллионы лет привела к таким последствиям.

Согласитесь, символическая метафора – все живое на Земле связано друг с другом невидимыми взаимозависимыми нитями. А что же говорить о людях? Знаменитые слова «Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе» показывают еще большую связь всех людей на Земле.



– Свою книгу вы назвали «Дао Алтая». Что вы вкладываете в столь многогранное и глубоко философское понятие – Дао?



– Чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать простую, казалось бы, вещь: тысячи и тысячи факторов, влияющих на эволюцию человечества, складываясь, дают общий вектор развития стран и цивилизаций. Складывая такие составляющие, мы получим извилистую линию, которую я провел в системе трех координат: духовность, материальное благосостояние и форма политико-социальной организации. Эту линию я назвал культурной тропою человечества, которая, по моему убеждению, началась с Алтая.

Эту линию-тропу, называемую Вектором Истории – для цивилизаций и народов, «авангардной» жизнью – для общества и индивидуумов, по мнению одних, определяет Бог, других – Судьба, третьих – Эволюция, а четвертых – Дао.



Дао (путь) – это одна из важнейших категорий китайской философии. Кстати, по моему мнению, это слово имеет алтайское происхождение. На алтайских языках дао, тао – это гора, то есть Дао – это путь на вершины Духа. Дао обозначает вечное действие или принцип творения, который отвечает за происхождение единицы и двойственности и вместе с тем – за начало мира и творение. В принципе все эти понятия – лики одного и того же явления, выбор их определяется культурой, традицией и образом мышления.

Конечно, естественен вопрос: а что определение «дао» скрывает за собой – предопределение, предназ­начение или предпочтение? Похоже, это смешение всего. И в своей книге я попытался показать, какой профиль в какой исторический период проявляется ярче. Конечно, эта идея далека от совершенства, но она, наверное, может предстать некой схемой, с помощью которой можно выпукло показать более или менее значимые падения и подъемы рода человеческого.



– Вашу книгу уже сейчас называют уникальной, мини-учебником мировой истории и мифологии, рассмотренных через магический кристалл Алтая и алтайской сакральной культуры. Вы даже Землю, где, по-вашему, возникло Изначальное Знание, назвали Алтаидой.



– Еще по Гомеру эту часть света можно назвать Гипербореей (то есть «за северным ветром»), ныне ее называют Евразией, но мне кажется, лучше называть ее Алтаидой. Кстати сказать, Евразийский континент – это ось мира, вокруг которой вращалась и будет вращаться История человечества. Именно отсюда пошли все другие древние цивилизации: Шумер, Египет, Вавилон, Индия, Китай и даже мифическая Атлантида. Не случайно именно проалтайцы были теми самыми культурными героями, которые описаны в мифах и легендах почти всех народов.



Что же касается духовного наследия проалтайцев, то оно воистину неизмеримо. Именно они даровали всем древним народам Изначальное Божественное Знание. Они разбудили человеческое сознание, научили первым навыкам осмысленного труда и прос­тейшим технологиям.

Проалтайцы создали Прото­язык, от которого произошли все современные языки мира. Они распространяли Изначальную Религию, которая была воистину вселенской и которая разбудила души людей, призвав их к истинному Богу-Природе.



Именно на Алтае сотворены три духовные основы земной цивилизации, три великих столпа, скрытые во тьме веков, которые являются фундаментом земной цивилизации, к сожалению, до сих пор не осознанным. Примерно к 7-му тысячелетию до нашей эры Изначальная Культура постепенно угасла.



– Вслед за немецким историком и философом Шпенглером вы аргументированно доказываете, что любая цивилизация имеет не только начало, но и конец. Вероятно, поэтому вы не ограничиваетесь исследованием глубокой истории, но и анализируете причины глубокого духовного кризиса современной цивилизации.



– Парадокс современной ставшей глобальной цивилизации в том, что человечество, овладев многими тайнами природы, дос­тигнув немыслимых успехов в науке и технике, овладев колоссальными производительными силами, о которых не могли мечтать ни протоалтайцы, ни атланты, попало в невиданный в истории всеобъемлющий кризис. И все из-за того, что, имея реальные возможности построить рай на Земле, люди, обладающие огромной властью, тратят немыслимые ресурсы на создание ада, так как это приносит большую личную выгоду.



Нынешний колокольный звон глобального кризиса – это ведь звон по «золотому тельцу». Его эра должна закончиться и уступить мес­то новой – эре интеллекта. И тогда, как предсказывал еще Платон, наконец философы начнут править, а правители – философствовать. Это означает, что должен прийти совершенно новый, четвертый, тип цивилизации, который предполагает своеобразное возвращение на аван­сцену истории власти Знания, как во времена протоалтайцев.



То есть вслед за тремя волнами цивилизации – аграрной, индустриальной, информационной – должна прийти Духовная. Но это не означает, что человечество, избрав духовный путь, полностью избавится от конфликтов. Увы, человек – существо странное, и противоречия заложены в самой его природе, поэтому проблемы неизбежны. Но их количество в сотни раз сократится, и они будут происходить на цивилизованном уровне, не угрожающем основам самой жизни на Земле.



– Из всего сказанного вами я поняла, что вы предлагаете абсолютно новую парадигму истории.



– Совершенно верно. Во всех отраслях знаний происходят «революции», значительно меняющие наше представление о них: в естествознании – астрономии, математике, физике, химии, биологии, генетике; в общественной сфере – политике, экономике, социальных отношениях, культуре; в гуманитарной сфере – музыке, живописи, философии, литературе, театре, архитектуре…



Единственная сфера, где до сих пор царит многовековой неприступный консерватизм, – это толкования жрецов музы Клио. Со времен старика Геродота, заложившего основы истории, на этом поприще на сегодня почти ничего не изменилось: в нем царит догматическо-описательно-линейный подход с современным привкусом национализма или регионализма.



Пора это менять и совершить «революцию» и в исторической науке.

