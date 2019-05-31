В Туркестане прошла международная конференция «Туркестан – колыбель тюркского мира», организованная в рамках статьи Первого Президента РК Нурсултана­ Назарбаева «Семь граней Великой степи». Акимат Туркестанской области совмест­но с Международным казахско-турецким университетом им. Х. А. Яссауи пригласили отечест­венных и зарубежных ученых, общественных деятелей обсудить значимость истории, фольклора, культуры для развития духовной столицы тюркского мира.

Конференция началась с просмотра видеоролика «Туркестан – колыбель тюркского мира». Свое мнение по предложенной тематике встречи высказали аким области Умирзак Шукеев, ректор МКТУ им. Х. А. Яссауи Болатбек Абдрасилов, профессор Мармара Женгиз Томар, старший эксперт Международной тюркской академии, профессор Кадыралы Конкобаев, профессор Академии наук Республики Узбекистан Сарыгуль Бахадырова, директор Научно-исследовательского центра Яссауи Досай Кенжетаев, а также ряд известных ученых, занимающихся исследованием творчества суфия.

– Эта конференция имеет большое значение для научного осмысления роли Туркестана в тюркском мире, – считает Умирзак Шукеев. – Туркестан всегда занимал особое место в истории тюркских народов. В статье «Семь граней Великой степи» Первый Президент страны Нурсултан Назарбаев отметил, что древняя столица Казахстана является не только духовным центром нашего народа, но и сакральным мес­том для всего тюркского мира. Туркестан – священное место в общей истории братских стран, а Ходжа Ахмет Яссауи – просветитель тюркского мира. Поэтому город Туркестан стал местом паломничества.

Умирзак Шукеев выразил уверенность, что в ближайшем будущем Туркестан станет большим духовным центром, соединяю­щим тюркские народы и знакомящим мировое сообщество с казахской историей. Древний город имеет все шансы, чтобы стать главным туристическим центром страны.