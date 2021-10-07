Первая персональная выставка художницы из 27 полотен, собранных за 8 лет творчества, открылась в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Основной темой и источником вдохновения творческих изысканий Динара Кадырова называет женское начало, материнство, детство, традиционную казахскую и тюркскую культуру. Отсюда и название выставки – «Колыбельная Умай» – посвящение богине, покровительствовавшей женщинам и детям.

Выставка посвящена 30-летию Независимости РК и организована в рамках проекта Биб­лиотеки Елбасы «Культурный код независимости», ориентированного на показ творчества самобытных авторов, формирующих узнаваемый код страны.

– Творческий диапазон Динары Кадыровой очень широк и охватывает такие разные жанры, как графика, живопись, иллюстрация, цифровое искусство. В содержательном же плане в творчестве художницы превалирует тема материнства как источника созидательной жизненной энергии, поэтому в картинах преобладают образы детей, женщин, природы. Вы в полной мере сможете ощутить покровительство богини Умай, созерцая работы, представленные на выставке, – отметил директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат.

Не случайно подолгу останавливались гости у картин «Весна», «Умай», «Март», «Поздняя осень», «Свобода», «Лебедь», «Разговор с луной». Теплотой веет от полотна «Оберегая сны», где изображена мама, крепко прижавшая в своих объятиях младенца к сердцу. Интересны работы художницы, на которых мы видим пухлощеких детишек – «Батыр», «Девочка и море», «Светловолосый мальчик», «Малыш».

Центральное место в экспозиции заняло полотно «Секрет», где одна сестра что-то шепчет на ушко другой. Автор не пожелала раскрывать, что же за тайна звучит на картине, ссылаясь на то, что каждый сам может пофантазировать на эту тему.

– Это очень важное событие для меня, я шла к нему с раннего детства. Эти авторские работы, которые идут из глубины моей души, я начала создавать именно тогда, когда стала мамой. И это стало главным вызовом – совмещать роль художницы и роль матери. В своих картинах хочу передать все, что не могу сказать, всю свою любовь. Мне хочется, чтобы вы это почувствовали. И конечно, это дань нашей культуре, которая меня очень вдохновляет, – рассказала Динара Кадырова.

Художница родилась и выросла в Алматы, получила образование в художественной школе и колледже при Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, затем – в самой академии. Еще в годы учебы работы художницы публиковались в сборниках ЮНЕСКО. Как одаренный студент, она принимала участие во встрече с Елбасы. Дипломная серия графических работ Динары Кадыровой, посвященная городам Великого шелкового пути, выставлялась на фестивале «Неделя дизайна Астана-2013», посвященном Дню Первого Президента РК. Увлекшись искусством художественной фотографии, Динара также успешно участвовала в конкурсах и выставках по фотоискусству.

– С Динарой мы знакомы с 2005 года. Я знаю, как она рос­ла, как она шла к этому дню. Она видит этот мир по-особенному. Картины пропитаны аурой ее домашнего очага, семьи. Она несет в своих работах простые человеческие ценности. Я очень рада, что сегодня впервые так много людей могут соприкос­нуться с ее творчеством, – отметила художник, дизайнер, победительница проекта «100 новых лиц Казах­стана» Айгерим Карибаева.

Выставка продлится до 8 ноября, с ее материалами также можно ознакомиться на сайте Библиотеки Елбасы в разделах «Выставки» и «Проекты».