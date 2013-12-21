Спорт
Команда мечты

«Золото» завоевали: среди девушек – Айжан Кукузова (50 кг), Альбина Джакупова (55 кг), Айдана Тойлыбекова (62 кг), Акжаркын Байтурбаева (70 кг), Алмагуль Кашина (свыше 70 кг); среди мужчин – Руслан Тезекпаев (57 кг), Касым Ануарбек (62 кг), Темирлан Айсадилов (69 кг), Канат Джакипбаев (76 кг), Нурлан Тлеумбетов (84 кг), Сергей Ищук (свыше 92 кг). А чтобы гостям уж не было совсем обидно, казахстанцы дали им возможность увезти одну медаль высшей пробы, обладателем которой стал Сердар Хаджимуратов (92 кг) из Туркменистана.

Абзал КАМБАР

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