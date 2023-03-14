Команда, представляющая Шымкент, в этом году намерена побороться за самое высокое место

Спорт
1985
Аскар Бейсенбаев

Об этом говорит ее очень крепкий состав в новом сезоне, а также первые результаты.

Второй тур чемпионата Казахстана по традиции был именным и на этот раз проведен в честь прославленного тренера Леонида Константиновича Остроушко, который многое сделал для казахстанского футбола. В советское время в качестве тренера он трудился во многих командах: «Кайрат» (Алма-Ата), «Цементник» (Семипалатинск), «Алатау» (Джамбул), «Целинник» (Целиноград) и «Шахтер» (Караганда). А в годы независимости тренировал олимпийскую сборную Казахстана, «Кайрат», «Есиль-Богатырь» (Петропавловск), российские команды «Смена-Сатурн», «Спартак-Орехово», «Динамо» (СПб), узбекские «Навбахор» и «Дустлик», был и. о. главного тренера сборной Узбекистана, а также тренировал белорусское «Динамо» и клубы из Алжира.

Под его началом при СССР «Цементник» занял 1-е место в классе «Б», а «Кайрат» вначале выиграл Первую лигу, а потом занял 7-е место в Высшей лиге, что является наи­лучшим результатом для казахстанских команд. Завоевывал золотые медали чемпионатов Узбекистана и Беларуси...

А теперь непосредственно о самом первенстве. В матче второго тура «Ордабасы» выступал в Астане, где играл против карагандинского «Шахтера», временно арендующего столичную арену. Уже на третьей минуте у шымкентцев отличился Гафуржан Суюмбаев. После перерыва голами также отметились Асхат Тагыберген (59-я), сенегалец Мамаду Мбоджи (67-я) и узбекский легионер Шохбоз Умаров (80-я, с пенальти). В составе проигравших один мяч отыграл Айдос Таттыбаев (71-я). Таким образом «Ордабасы» одержал вторую победу кряду, причем с крупным счетом 4:1.

Не менее эффектно в очередном туре выступил и «Актобе», разгромивший на своем поле кокшетауский «Окжетпес» со счетом 5:1. Актюбинцы лишь на один забитый мяч уступают шымкентцам в чемпионате, зато и на один мяч меньше пропустили в свои ворота.

Самой «сухой» командой продолжает оставаться петропавловский «Кызылжар», дома обыгравший «Мактаарал» из Туркестанской области со счетом 1:0. Правда, не пропустив ни одного гола, североказах­станцы и забили-то всего два мяча, но зато находятся в пятерке лидеров.

Без потерь очков также идут столичная «Астана», в гостях победившая талдыкорганский «Жетысу» (2:0), и костанайский «Тобол», на выезде обыгравший актауский «Каспий» (1:0).

В оставшихся поединках были зафиксированы следую­щие результаты: «Атырау» на своем поле одолел кызылординский «Кайсар» – 2:1, а «Аксу» из Павлодарской области проиграл алматинскому «Кайрату» – 1:3.

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