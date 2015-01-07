Команда сложилась Свежий выпуск 641 Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

По ходу многоэтапного конкурса претенденты прошли тестирование, проверку профессиональных качеств, боевой и служебной подготовки, показали умение ориентироваться в сложных ситуациях, требующих незамедлительных и правильных решений.

В итоге лучшими среди коллег признаны старший следователь Жамбылского РОВД майор Мурат Камбаров, старший дознаватель Аккайынского РОВД старший лейтенант Данияр Сураганов и старший криминалист Петропавловского УВД капитан Марат Мусин. Занявшим вторые и третьи места вручены призы и грамоты. Но вот победителям предстоит новое испытание: они составили команду, которой в феврале предстоит защищать честь области на республиканском конкурсе МВД.



