Команда сложилась

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
По ходу многоэтапного конкурса претенденты прошли тестирование, проверку профессиональных качеств, боевой и служебной подготовки, показали умение ориентироваться в сложных ситуациях, требующих незамедлительных и правильных решений.
В итоге лучшими среди коллег признаны старший следователь Жамбылского РОВД майор Мурат Камбаров, старший дознаватель Аккайынского РОВД старший лейтенант Данияр Сураганов и старший криминалист Петропавловского УВД капитан Марат Мусин. Занявшим вторые и третьи места вручены призы и грамоты. Но вот победителям предстоит новое испытание: они составили команду, которой в феврале предстоит защищать честь области на республиканском конкурсе МВД.

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