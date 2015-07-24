Командир – сержанту пример

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Антон СЕРОВ
Они собрали генералов и офицеров главного командования, командующих РгК, начальников кафедр военно-учебных заведений, командиров воинских частей и спецподразделений, а также их заместителей по воспитательной и социально-правовой работе. В рамках сбора, проходившего на базе Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения «Бүркіт», офицеры приняли участие в практических и показных занятиях по тактике служебно-боевого применения, государственно-правовой, огневой, физической, технической и спасательной подготовке, морально-психологическому обеспечению войск и сдали зачеты. Кроме того, командиров экзаменовали на знание руководящих документов и основных требований руководства по воспитательной и социально-правовой работе с личным составом.
Здесь же состоялось Республиканское тактико-специальное учение, задачей которого была проверка готовности сил и средств госорганов в обеспечении общественной безопасности при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуа­ций, а также при ликвидации беспорядков в исправительном учреждении. В учениях, за которыми наб­людали члены республиканского оперативного штаба, руководящий состав центрального аппарата МВД и Национальной гвардии, начальники территориальных департаментов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и по чрезвычайным ситуациям, был задействован личный состав органов внутренних дел Алматы, Алматинской и Жамбылской областей, а также воинских частей регионального командования «Оңтүстік» и учебной в/;ч 6654 Национальной гвардии.
Как было отмечено министром внутренних дел Калмуханбетом Касымовым, учения проходили в условиях, приближенных к реальной обстановке, в которых силы и средства полиции, Национальной гвардии и уголовно-исполнительной системы демонстрировали слаженность и скоординированные действия. Что способствовало выработке у личного состава профессиональных навыков, психологической готовности к действиям в экстремальных условиях. Здесь же участникам показали объекты Центра боевой и методической подготовки, а также вооружение и военную технику, стоящую на во­оружении Нацио­нальной гвардии РК.
Трехдневные сборы завершило заседание Военного совета, на котором были подведены итоги служебно-боевой деятельности войск за первое полугодие. На нем главнокомандующим Национальной гвардией РК генерал-лейтенантом Русланом Жаксылыковым командирам всех уровней были поставлены задачи, где акцент сделан на повышение качества управления войсками, боевой подготовки личного состава и увеличение ее интенсивности, а также командирской и профессиональной подготовке должностных лиц.

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