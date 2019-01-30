Командная работа

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

В прошлом году Восточный Казахстан стал одним из шести регионов, где при поддержке Всемирного банка и Министерства образования и науки стартовал проект развития молодежного корпуса Zhas Зroject. Как рассказал региональный координатор Серик Жунусов, всего организаторам поступило по области более 500 заявок с разными социальными идеями. В результате конкурсного отбора «добро» получили 149.

– Участвовать в конкурсе могли молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, – пояснил координатор. – Обязательные условия: инициатива призвана нести помощь уязвимым слоям населения, в команде должно быть не меньше 2–3 человек. Всего проект охватил почти 500 юношей и девушек, причем две трети – это молодежь из сельской местности. За счет грантов до 1 000 000 тенге они смогли воплотить в жизнь свои идеи. Прошли закалку, получили навыки. Сейчас мы организовали для них четырехдневные курсы – учили, как искать источники финансирования после завершения проекта. Думаю, многие из этих проектов перерастут в бизнес. Некоторые продолжатся как волонтерские.

На итоговой выставке в Усть-Каменогорске участники Zhas Project, собравшиеся со всех уголков области, представили свои наработки. Айнур Байгаранова из Зайсана показала сшитые своими руками комплекты постельного белья, детскую одежду, наборы для грудничков. Полгода, пока длился проект, три девушки получали стипендию и бесплатно раздавали свою продукцию многодетным семьям, людям с инвалидностью, старикам. Сейчас, как рассказала Айнур, на основе закупленного в ходе проекта оборудования она планирует открыть свое дело. Тем более что заказы текут рекой.

В соседнем Курчумском районе ­команда Шынар Аксеитовой наладила производство молочной продукции. По словам девушки, в Курчуме ощутимая нехватка молока, цена за литр поднимается до 180 тенге и выше. Молодые люди подали заявку на обеспечение молоком многодетных семей и выиграли грант.

– Купили трех коров, теленка, – рассказала Шынар. – Полученное молоко в бутылках стали разносить по домам, где живут нуждающиеся семьи. Сейчас в селе строят маслозавод. В будущем мы планируем поставлять продукцию туда.

Похожих идей множество. В Алтае грантовую поддержку получили мастер-классы для детдомовцев и учащихся из коррекционных классов. Ирина Самойлова учит детей готовить глазурь и украшать ею выпечку. О проекте она узнала из соцсетей, заинтересовалась. Решила попробовать и не прогадала.

На проектные деньги ее команда купила профессиональный аппарат по изготовлению пончиков, тестомес, блендеры, сырье. Сейчас поверивший в себя молодой кулинар уже строит планы открыть в городе молодежное кафе с живой музыкой и домашним кинотеатром.

Алексей Кузнецов и Александра Гурмышева из того же Алтая открыли первое и единственное пока в регионе производство тыквенного сока. Конкурсную комиссию тронуло их желание обеспечить полезным продуктом местный интернат для деток с проблемами слуха и речи. За счет гранта молодые люди купили котел с миксером на 60 литров, автоклав, тару. И вот уже полгода как у особенных детей в меню появился новый напиток.

На этом, к слову, идея не завершится. Как заметил Алексей, они рассчитывают на получение еще одного гранта, чтобы наладить выпуск сока в тетрапакетах. Под посадку тыквы уже выбран участок в 8 га.

– Мой проект называется «Красота без границ», – рассказала визажист из Усть-Каменогорска Индира Сарсебаева. – Я раньше сталкивалась с ситуациями, когда человек очень хочет преобразиться, прикоснуться к красоте. Но отказывается от желания, потому что нет денег. Я решила, что хотя бы раз в месяц буду приглашать таких женщин и бесплатно делать им прическу и макияж. А тут знакомая говорит: для твоей идеи есть отличный проект.

За полгода с момента получения гранта Индира бесплатно обслужила более сотни жительниц Усть-Каменогорска. В основном в число ее моделей вошли женщины с ограниченными возможностями. Многие после того, как по-новому увидели себя в зеркале, загорелись желанием освоить искусство макияжа. Для них команда Индиры провела мастер-классы.

– У женщин на лице появляются улыбки, глаза светятся от счастья, – заметила мастер. – Поднимается самооценка. Ради таких добрых эмоций стоит постараться.

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