Командно-штабные учения "Коктем-2017" проходят в Астане

В Астане проводятся республиканские командно-штабные учения "Көктем-2017", направленные на предотвращение паводков и чрезвычайных ситуаций, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт акимата столицы.
В ходе учебных мероприятий организована работа оперативного штаба из числа аппарата акимов районов, представителей службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также объектов жизнеобеспечения столицы.
"Центр командно-штабных учений находится в Костанае. Здесь по поступлению сигналов мы отрабатываем те вводные, которые поступают из центра по управлению учениями. У нас на сегодняшний день создан штаб в пожарной части № 3, где присутствуют все экстренные службы города, аварийно-спасательные службы, которые по поступлению вводных будут отрабатывать каждый по своему направлению. Мы произвели смотр техники, который будет задействован при осложнении паводковой ситуации в Астане, также проверили готовность всех подразделений и городских служб. В целом по городу ситуация под контролем", – отметил начальник ДЧС Астаны Барат Дузакбаев.
Масштабность мероприятия в том, что в учении задействованы все силы аварийно-спасательных формирований отряда экстренного реагирования, служб гражданской защиты Астаны, подразделений ДЧС, ДВД и воинской части 5573 Национальной гвардии РК, службы теплотранзита, РЭК, горводоканала.
Согласно замыслу учений, на месте практических мероприятий производится возведение насыпной защитной дамбы, укладка мешков с грунтом, вывоз снега, эвакуация и расселение пострадавших. Вместе с тем спасательными отрядами проводятся работы по очистке талой воды и вывозу снега, организованы пункты обогрева для пострадавших и горячее питание, производится устранение обрыва линии электропередачи и спасение людей на льду и другие меры. В общей сложности на тактико-специальные учения будет задействовано 117 человек личного состава и 64 единицы техники.
В ходе проведения учебно-тренировочных работ бойцы подразделений и специалисты всех экстренных служб города демонстрируют высокую готовность и слаженную работу. Как отметил руководитель столичного ДЧС, акиматом города совместно с коммунальными службами весь зимний период активно производилась работа по очистке и вывозу снега, что способствовало значительному снижению угроз подтопления и паводков на наиболее опасных зонах города. Вместе с тем специалистами ДЧС проводились ежедневные рейдовые мероприятия по предупреждению населения об угрозе подтопления.
"Каждый раз учения проводятся для того, чтобы достичь определенного взаимодействия между службами. На сегодняшний день взаимодействие со службами оценивается на "хорошо", все службы подготовлены. В прошлый раз на зимних учениях были замечания, которые на сегодня устранены", – заключил руководитель столичного ДЧС.
Учения проходят два дня – 9 и 10 марта.