​Командный дух – прежде всего

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Максут ИРЖАНОВ

Как отмечалось в ходе церемонии открытия соревнований, подобное первенство проводится впервые в истории нашей страны, и, надо полагать, теперь турнир станет доброй традицией.

– Наш турнир – аналог таких соревнований, как Кубок Дэвиса или Кубок Федерации, – отметил исполнительный директор Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев. – Примечательно, что он проходит в преддверии Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, в которых примут участие и казахстанские теннисисты, завоевавшие четыре лицензии. Уверен, состязания помогут нашим юным спортсменам выработать в себе умение работать в команде и для команды. Развитию этого зрелищного вида спорта сегодня в республике уделяется большое внимание, практически в каждом регионе имеются теннисные центры. Уверены, многие из участников Кубка Казахстана уже в скором будущем смогут защищать честь республики на международных соревнованиях, а, возможно, и на главных стартах планеты.

В соревнованиях принимают участие 16 команд из 12 регионов. Прежде чем попасть на Кубок Казахстана, юные теннисисты прошли через сито квалификационных соревнований, а потому в столицу приехали самые лучшие. В состав каждой команды вошли 4 мальчика, 4 девочки и капитан команды. Помимо одиночных встреч в программу турнира входят матчи в паре и миксте. К концу недели станут известны победители и призеры. Им будут вручены не только ценные призы и подарки, но и денежные гранты, которые помогут командам организовывать турниры и дадут возможность выезжать на соревнования внутри страны и в ближнее зарубежье.

Генеральными спонсорами турнира выступили АО «ФНБ «Самрук Казына», ТОО «Казцинк» и ТОО «Кар-Тел».

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