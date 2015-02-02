Командный взлет студентов Казахстана

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Юрий ЛИФИНЦЕВ
«Серебряным» для нашей команды днем стала пятница, 30 января. Трижды (!) наши лыжники и биатлонисты были буквально в одном шаге от высшей ступеньки пьедестала почета, и трижды подняться на нее землякам не позволили атлеты России, отлично выступающие на этих студенческих играх.
Второе место заняла наша женская эстафетная команда в гонке 3 х 5 км классическим стилем (Анна Стоян, Виктория Ланчакова, Анастасия Слонова). Такие же медали получили казахстанские участники мужской эстафеты 4 х 7,5 км классическим стилем Александр Малышев, Евгений Величко, Евгений Бондаренко и Марк Старостин. И наконец, в смешанной биатлонной эстафете вторыми финишировали Галина Вишневская, Анна Кистанова, Максим Браун и Василий Подкорытов. В пятницу наша сборная вернула себе 2-е место, потеснив поляков, – как раз за счет большего количества выигранных серебряных медалей.
А в субботу вновь блеснула высокой скоростью казах­станская лыжница Анастасия Слонова, буквально вырвавшая у соперниц – россиянки Светланы Николаевой и Эвелины Марциш из Польши – «золото» в гонке на 12,5 км с масс-старта. Серебряную медалистку она опередила на 8,8 сек., бронзовую – на 15,2 сек. Это уже четвертая медаль универсиады студентки Казахской академии спорта и туризма: в ее активе два «золота» (в спринте и на 15 км) и два «серебра» (на 5 км и в женской эстафете).
На сайте универсиады в графе Multi medallists (здесь отмечаются наиболее удачливые спортсмены, выигравшие две и более награды) Анастасия Слонова после победы на дистанции 15 км заняла первую строчку, оттеснив на вторую россиянку Светлану Николаеву (2 + 1 + 1).
В последний день универсиады мужчины-лыжники бежали самую длинную в программе игр дистанцию – 30 км. Вновь отличились россияне, занявшие 5 первых мест. Наш Евгений Бондаренко закончил бег на 8-м месте.
После соревнований в Словакии домой с наградами вернулись спортсмены 10 стран, ну а в квартет сильнейших вошли сборные России (14 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей), Казахстана (3 + 4 + 0), Польши (2 + 1 + 4) и Украины (2 + 1 + 2).
26 наград разыграны, а 3 февраля начнутся соревнования универсиады в испанской Гранаде. Там будут названы обладатели еще 42 комплектов медалей.

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