Командой – лучшие Свежий выпуск 363

В весовой категории до 60 кг в финал вышли два казахстанских борца – Елдос Сметов и Айбек Имашев. Сметов оказался сильнее и занял первое место, Имашев – второе. Затем на верхнюю ступеньку будапештского пьедестала почета поднялся еще один наш земляк – Жансай Смагулов (66 кг). После этого сборная Казахстана возглавила состязания в неофициальном командном зачете.

Второй день медалей землякам не принес, но и командного лидерства не лишил. С двумя золотыми и одной серебряной наградами сборная РК заняла первое место. Помимо казахстанцев на верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялись представители еще 12 делегаций, выигравшие по одной золотой медали: Японии, Германии, США, Турции, Словении, Португалии, Венгрии, Узбекистана, Испании, Китайского Тайпея, Аргентины и Египта.