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Рабочие пострадали при пожаре на ГПЗ в Актюбинской области
6 тысяч домбристов приняли участие в Dombyra party в Актюбинской области
Тело мужчины нашли возле мусорного бака в Шымкенте
Опыт дорожного строительства Китая внедрят в Казахстане
Дархан Куракбаев назначен заместителем главы Антикоррупционной службы
США отменят требование о вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 мая
Рыба массово погибла в озере Жартас Карагандинской области
Онлайн-трансляция заседания Правительства РК
Участок улицы Кордай перекроют на неделю в Астане
Причины затягивания строительства водопроводов назвала глава Минэкологии
Смаилов дал месяц на мониторинг всей инфраструктуры водоснабжения в Казахстане
"Граждане не хотят экономить воду" – премьер о необходимости эффективного тарифообразования
В Астане определили победителей I этапа Кубка Казахстана по шахматам
Премьер-министр дал ряд поручений по обеспечению продовольственной безопасности
О планах работы по экономии водных ресурсов рассказал глава МИИР
Цены на овощи снизились в девяти регионах Казахстана
Токаев встретился с представителями мировой шахматной элиты
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Пять новаций Социального кодекса
Домушника-высотника задержали полицейские Алматы
Министерство энергетики актуализировало Генеральную схему газификации на период с 2015 по 2030 год, учитывающую возрастающее потребление голубого топлива бытовым сектором и экономикой республики, а также выгоды от транзита природного газа
Четверых граждан Китая сняли с авиарейса в Алматы
«Зубная» боль дантистов
Объявлены даты ЕНТ-2023
В Астане открылся первый дворовый разговорный клуб казахского языка для детей и взрослых
9,5 млн тенге осталась должна банкам казахстанка после звонка незнакомца
8-летний ребенок, играясь, выпрыгнул из окна 5-го этажа в Текели
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
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Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
С молчаливого согласия Кудебаева в ДП массово применялись пытки во время январских событий – Генпрокуратура
Кошанов: Важно усилить продовольственную безопасность на пространстве ТюркПА
Половина медучреждений в Туркестанской области находится в ветхом состоянии
Арсенал оружия обнаружили у подозреваемого в хулиганстве алматинца
Совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави провел госсоветник
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Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
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Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
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