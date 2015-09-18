Командующий ВВС США в Европе потребовал F-22 для защиты от России

Командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе, четырехзвездочный генерал Фрэнк Горенц призвал разместить на подведомственной ему территории истребители пятого поколения F-22 на постоянной основе, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Лента.ру
".
Он обосновал необходимость этого шага "агрессивными действиями России в Украине и в Сирии" и необходимостью оказать поддержку союзникам Соединенных Штатов, информирует сайт Defense News. Генерал отметил важность недавней переброски в Европу четырех истребителей F-22. "Это первый шаг в процессе размещения F-22 на европейском театре. Это решение было принято очень давно, и оно должно послать сигнал поддержки нашим союзникам. Я не знаю, насколько хорошо оно может отпугнуть президента (России) Владимира Путина, но для наших партнеров оно оказало большое влияние", – сказал Горенц.
В августе ВВС США развернули в Европе звено из четырех F-22 из состава 95-й истребительной эскадрильи. Четыре самолета и 60 человек обслуживающего персонала в сопровождении транспортника C-17 были переброшены на авиабазу Шпангдалем в Западной Германии.