Командующий ВВС США в Европе потребовал F-22 для защиты от России

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Командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе, четырехзвездочный генерал Фрэнк Горенц призвал разместить на подведомственной ему территории истребители пятого поколения F-22 на постоянной основе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".

Он обосновал необходимость этого шага "агрессивными действиями России в Украине и в Сирии" и необходимостью оказать поддержку союзникам Соединенных Штатов, информирует сайт Defense News. Генерал отметил важность недавней переброски в Европу четырех истребителей F-22. "Это первый шаг в процессе размещения F-22 на европейском театре. Это решение было принято очень давно, и оно должно послать сигнал поддержки нашим союзникам. Я не знаю, насколько хорошо оно может отпугнуть президента (России) Владимира Путина, но для наших партнеров оно оказало большое влияние", – сказал Горенц.

В августе ВВС США развернули в Европе звено из четырех F-22 из состава 95-й истребительной эскадрильи. Четыре самолета и 60 человек обслуживающего персонала в сопровождении транспортника C-17 были переброшены на авиабазу Шпангдалем в Западной Германии.

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