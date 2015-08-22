Комфортная зона для бизнеса Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

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За прошедшие годы южане преуспели в воп­росе создания промышленных площадок. И теперь в регионе уже не одна, а целая сеть индуст­риальных зон (ИЗ), позволяющих привлекать все новые и новые инвес­тиции, включая иност­ранный капитал. Опыт южан неоднократно оказывался в сфере внимания Главы государства, рекомендовавшего руководителям всех областей страны перенимать наработанный опыт и идти по проторенному пути индуст­риального развития.

Первенцем стала ИЗ «Оңтүстік», разместившаяся на территории Шымкентского фосфорного завода. Когда огромное предприятие оказалось полностью разрушенным, руководство области решило использовать имеющуюся инфраструктуру для создания целого ряда новых производств. Впрочем, прежде чем сюда пригласить инвесторов, пришлось провести грандиозную генеральную уборку. Только при расчистке первых 40 га территории, отведенной под строительство заводов и фабрик, пришлось вывезти около 300 тыс. тонн строительного мусора. Это то, что осталось от разобранных на стройматериалы заводских цехов и складов, административных зданий и лабораторий. Одновременно с очисткой приступили к работе по восстановлению системы электроснабжения, водопровода, прокладке газовых и телефонных сетей, ремонту дорог и железнодорожных тупиков. Все затраты взяло на себя государство, что позволило предпринимателям не отвлекаться на решение инфраструктурных воп­росов, а полностью заняться реализацией проекта и работой с инвес­торами. Как результат, к моменту завершения обус­тройства индустриальной зоны пропис­ку здесь успели получить 32 промышленных проекта, отбор которых вел специально созданный совет по развитию ИЗ «Оңтүстік».

Такая поддержка действительно стала достаточной мотивацией для развития промышленности. Бизнесмены, большинство из которых уже осознали необходимость создания реальных производств, взялись за дело. Пока шла работа над восстановлением и строительством инженерных коммуникаций, первые предприниматели, которых поначалу было не много, приступили к возведению цехов и небольших производств. В итоге в 2010 году реализовали семь проектов. Один за другим стали появляться производственные ангары, цеха, небольшие заводы. К примеру, ТОО «Арт-Курылыс» наладило выпуск железобетонных изделий, пользующихся широким спросом. Проект обошелся в 900 млн тенге. Десятки миллионов предприниматель сэкономил на том, что всей необходимой инженерной инфраструктурой обеспечили загодя. ТОО «Ferrum-Vtor» производит жидкое стекло и силикатные глыбы. Эта продукция находит применение в таких отраслях, как металлургия, химия, строительство и энергетика.

– Уже изначально стало ясно, что недостатка в желающих построить именно здесь предприятие не будет, ведь индустриальная зона – это не только участок земли – к нему подведены все коммуникации, – комментирует ситуацию Марат Карабаев, заместитель начальника областного управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма. – Приходи и работай. Земельный участок здесь выделяется в аренду на 49 лет. При этом величина ренты значительно ниже, чем в любой другой точке областного центра. Кроме того, предприниматели получили право выкупа наделов в рассрочку, да и оформление документов сократили до минимума. Немаловажно и то, что на все процедуры по оформлению земельного участка у руководителя предприятия уйдут не долгие недели, как это чаще всего случается, а всего пять дней. Помогли и с финансированием, предложив воспользоваться одновременно несколькими инструментами поддержки – программой «Дорожная карта бизнеса-2020», кредитованием через банки второго уровня или регио­нальный инвестиционный центр «Максимум».

Сегодня в индустриальной зоне «Оңтүстік» реализуются 72 проекта, общая стоимость которых составляет 76,8 млрд тенге. Специа­листы подсчитали, что на один бюджетный тенге приходится 13,2 тенге частных инвестиций. При этом 45 предприятий успешно работают, а многие из них заняты расширением производства. В общей сложности ими за 2014 год произведено продукции на сумму 14 млрд тенге. От их деятельности в государственную казну поступило 3 млрд тенге налогов и обязательных платежей. 27 проектов находятся в работе. Все 337 га земли уже заняты, и строить новые предприятия больше негде. Между тем местные предприниматели только вошли во вкус, активно переключившись с торговли на производство. Это и заставило руководство области создать подобные зоны промышленного роста во всех районах и городах области.

В ходе общенационального телемоста с участием Президента страны торжественно запущена первая линия тракторного завода ТОО «Kaz Kioti», ставшего первым проектом казахстанско-турецой индустриальной зоны «Бадам» в Ордабасынском районе. Проект реализован совместно с южнокорейской компанией Daedong. Стоимость проекта – 40 млн долларов. На заводе трудоустроены около 400 человек.

В общей сложности в индустриальной зоне «Бадам» реализуются 17 инвестиционных проектов. Ее общая площадь составляет 205 га, 50 из них входят в казахско-турецкую зону. Кроме сельскохозяйственной техники, здесь намерены выпускать медицинские шприцы, стальные трубы, мягкую и офисную мебель. Общая стоимость проектов исчисляется 72 млрд тенге.

Сегодня общая площадь земель, выделенных под индустриальные площадки в городах и районах области, составляет уже 1 173 га. И если на некоторых из них еще только прокладывается инфраструктура и отбираются инвестиционные проекты для реализации, то в Туркестане и Сузакском районе уже строятся первые цеха и фабрики.

До конца 2015 года завершится строительство еще шести индустриальных зон – в Шардаринском, Мактааральском, Тюлькубасском, Казыгуртском, Байдибекском районах и Кентау. Такой индустриальный размах в состоянии изменить экономическую карту облас­ти, позволив раскрыть ее промышленный потенциал. По информации Марата Карабаева, за годы первой пятилетки индустриализации в Южном Казахстане введены в эксплуа­тацию 137 проектов на сумму 184 млрд тенге. На этих заводах и фабриках создано 11,2 тыс. рабочих мест. Немаловажен и тот факт, что половина проектов Карты индустриализации расположена в сельской местности, так что все районы и города области задействованы в реализации ГПИИР.

По результатам первой пятилетки валовой регио­нальный продукт вырос в 2,6 раза и составил 2,4 трлн тенге, а объем промышленного производства – в 2,5 раза. При этом доля промышленности в валовом регио­нальном продукте увеличилась с 15 до 28%. Объем инвестиций в основной капитал вырос в 2,2 раза и составил 470 млрд тенге.

В Карту индустриализации второй пятилетки включены 104 новых проекта на общую сумму 845 млрд тенге с созданием 19 тыс. новых рабочих мест. И по мере того как повсеместно в индустриальных зонах будут открываться новые заводы и фабрики, эти показатели будут только расти.