Комфортный город: как модернизация ЖКХ должна изменить качество жизни

Комфорт города во многом определяется тем, насколько надежно работает его коммунальная инфраструктура

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Коммунальная инфраструктура страны сталкивается с серьезными вызовами, связанными с высоким уровнем износа сетей и технологически устаревшим оборудованием, что негативно отражается на качестве жизни населения и уровне развития экономики. В целях повышения качества и надежности коммунальных услуг реализуется Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов», предусматривающий комплексную модернизацию инженерной инфраструктуры, снижение уровня износа коммунальных сетей, повышение эффективности их эксплуатации, отмечает Минпром.

Одним из ключевых направлений Нацпроекта является модернизация систем водоснабжения и водоотведения. В рамках данного направления предусматриваются реконструкция и строительство сетей, насосных станций, водозаборных сооружений, канализационно-очистных сооружений, а также внедрение современных систем учета и автоматизации.

По линии Министерства проектом предусматривается модернизация порядка 8 тыс. км сетей водоснабжения и канализации на общую предварительную сумму 1,0 трлн тенге (в том числе 5 тыс км сетей водоснабжения (0,7 трлн тенге) и 2,8 тыс км сетей водоотведения (0,4 трлн. тенге) и реализация 45 проектов КОС на общую сумму порядка 0,8 трлн тенге.

В результате реализации мероприятий Нацпроекта предусматривается снижение уровня износа инженерных сетей до 40% к 2029 году, что позволит повысить надежность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения, снизить аварийность и технологические потери, а также улучшить качество предоставляемых населению коммунальных услуг. Таким образом, реализация Нацпроекта создаст условия для системного обновления коммунальной инфраструктуры и обеспечения ее устойчивого функционирования в долгосрочной перспективе.