Комиксы для изучения языка

Родом педагог из Балхаша. Еще в школьные годы Гульнур Калибекова участвовала в олимпиадах по казахскому языку и литературе. В 2006 году поступила в Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева на специальность «политология». Позже окончила университет «Болашақ» в Караганде, где постигала азы преподавания казахского языка и литературы.

Сегодня Гульнур Каниятовна работает учителем казахского языка и литературы в столичной школе-гимназии № 80 им. С. Сейфуллина. Преподает учащимся шестых, седьмых и восьмых классов. Она убеждена в том, что одна из основных задач современного учителя – не просто дать ребенку знания, а вызвать у него интерес к предмету. Особенно это актуально при изучении государственного языка.

– Требование сегодняшнего времени – внедрение искусственного интеллекта. Я стараюсь максимально использовать его на уроках. Провожу различные игры, организую занятия таким образом, чтобы детям было интересно, – рассказывает Гульнур Калибекова.

Для этого педагог использует ChatGPT, Gemini, Wordwall, LearningApps, ClassroomScreen и другие цифровые инструменты. Одни помогают подготовить учебный материал, другие – создают игры, видеоролики или интерактивные задания для проверки знаний.

Одно из направлений, которое Гульнур Калибекова развивает на своих уроках, связано с литературой. Учитель отмечает, что современным школьникам бывает сложно воспринимать большие по объему произведения. Если ребенку просто предложить длинный текст, он может быстро устать и потерять интерес. Визуальная подача, напротив, помогает ученику погрузиться в содержание произведения.

Так появилась идея использовать на уроках комиксы. Особенно полезным этот формат оказался при работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

– В школах достаточно много учеников, нуждаю­щихся в особых условиях, подходе. Учителя нередко задумываются, как заинтересовать такого ребенка произведением. При работе с ними я выбрала формат комиксов. Когда произносишь слово «комикс», ребенку уже становится интерес­но, – отмечает собеседница.

Создавать такие материалы учителю помогает­ ИИ. Сначала Гульнур Калибекова генерирует изображения к литературному произведению, затем делит историю на отдельные сюжеты. На иллюстрациях появляются привычные облачка с репликами персонажей. Тексты педагог пишет сама, а для этого читает современные комиксы, чтобы понять, какие должны быть диалоги, описания героев. Отдельно готовит задания. Когда материал собран, она все распечатывает и раздает детям.

На основе накопленного опыта Гульнур Калибекова сейчас разрабатывает авторскую программу «Визуальная литература». Ее цель – обучать детей с особыми образовательными потребностями посредством комиксов. В дальнейшем педагог планирует систематизировать наработанные методы и внедрить программу в своей и других городских школах.

Учитель отмечает, что для изучения языка недос­таточно запоминания отдельных правил.

– Начинать изучение казахского языка представителям других национальностей следует с постепенного расширения словарного запаса. Следующим условием должна стать языковая среда. Если вокруг ребенка никто не разговаривает на казахском, овладеть им значительно сложнее. Помогает и игровой формат, который позволяет сделать процесс обучения менее однообразным, – считает Гульнур Калибекова.

Свой профессиональный опыт учитель распространяет и через социальные сети. Она ведет страницу в TikTok, которая ориентирована прежде всего на коллег-педагогов. По словам Гульнур Калибековой, искусственный интеллект постепенно проникает во все школьные дисциплины, а значит, осваивать его необходимо учителям разных предметов.

– Учитель должен быть всесторонне развитым. Он призван не только преподавать, но и развиваться как личность, поэтому в социальных сетях я делюсь методическими приемами, рассказываю об инструментах искусственного интеллекта в учебном процессе, – говорит она.

Особое внимание учитель обращает на детей, которым предстоит прийти в школы в ближайшие годы. Они с ранних лет окружены искусственным интеллектом, робототехникой и цифровыми технологиями.

– Заинтересовать их будет очень сложно, поэтому мы должны идти в ногу со временем, далее осваивать искусственный интеллект и уметь заинтересовывать детей уроками, своим предметом, – считает Гульнур Калибекова.