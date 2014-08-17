Комиссар НБА вылил на себя ведро ледяной воды

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на NBC Sports.

Силвер присоединился к акции Ice Bucket Challenge, участники которой обливаются ледяной водой и снимают это на видео, с целью привлечь внимание общественности к проблемам бокового амиотрофического склероза.

Участники акции призывают своих родных и знакомых облиться ледяной водой, либо сделать пожертвование в размере десяти тысяч долларов в фонд борьбы с заболеванием.

Помимо Силвера, игроки НБА предложили принять участие в акции президенту США Бараку Обаме и известной телеведущей Опре Уинфри.

Силвер, в свою очередь, бросил вызов бывшему баскетболисту конголезцу Дикембе Мутомбо и первой женщине-тренеру в истории ассоциации Бекки Хэммон, которая выступала за сборную России выиграла с командой бронзу Олимпиады-2008.