​Комиссаров встретил космодром

Главы национальных секций стран – участниц ЭКСПО-2017 посетили космодром «Байконур». В ходе поездки комиссары ознакомились с экспонатами расположенного здесь музея, осмотрели орбитальный корабль «Буран», побывали в мемориальных домиках Сергея Королева и Юрия Гагарина.

Также иностранные гости присутствовали на запуске российского транспортного пилотируемого космического корабля «Союз МС-05».

В состав экипажа вошли российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндолф Брезники и итальянец Паоло Несполи. В их задачи входит выполнение программы научно-прикладных исследований, проведение бортовых фото-, видеосъемок, а также выход в открытый космос, сообщила пресс-служба Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.