Комиссионный сбор при покупке валюты отменяют в Беларуси
В Беларуси с 8 января отменяется комиссионный сбор при покупке иностранной валюты физическими и юридическими лицами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"Установить с 8 января 2015 года ставку налога на биржевые операции по приобретению иностранной валюты на торгах открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа" в размере ноль процентов", – указывается в постановлении Совета министров страны.
Напомним, 19 декабря 2014 года в Беларуси был введен специальный комиссионный сбор в размере 30% на продажу валюты физическим и юридическим лицам. Впоследствии, 29 декабря 2014 года и 5 января, ставка налога на биржевые операции при покупке инвалюты была снижена до 20% и 10% соответственно. А 30 декабря 2014 года и 6 января до такого же значения был снижен и размер комиссионного сбора при покупке валюты населением.