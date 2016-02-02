​Комиссий стало больше

Штабы будут действовать в областном центре, во всех 12 районах, координировать работу доверенных лиц и взаимодействовать с населением. В филиале Службы центральных коммуникаций при ТОО «Жайык пресс» с информацией о подготовке к выборам выступил председатель областной избирательной комиссии Гайса Капаков. Он отметил, что уже образованы избирательные комиссии. В Уральске их больше, чем во время предыдущих выборов, поскольку население города увеличилось. Всего в состав комиссий включено свыше 5 тыс. западноказахстанцев. Большая часть из них уже имеет опыт подобной работы.

Продолжается процедура выдвижения кандидатов в маслихаты. Состоялся также семинар председателей избирательных комиссий, на котором речь шла о порядке регистрации кандидатов в депутаты, условиях агитационной кампании, требованиях к ее проведению. Цель всей организационной работы – обеспечить открытость, прозрачность и полное соответствие электоральной кампании требованиям казахстанского законодательства о выборах.