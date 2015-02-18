Комиссия МОК подвела итоги своего визита в Алматы

Техническая комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассказала об итогах своей инспекции в Алматы, который претендует на проведение зимней Олимпиады 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
По словам главы данной комиссии, президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, комиссия была впечатлена тем, что увидела. При этом от подробных комментариев Жуков отказался.
"Мы не имеем права оценивать шансы двух претендентов на проведение Игр, – сказал Жуков. – Также не можем подробно говорить о недочетах. Все будет отражено в нашем отчете по итогам инспекции. И этот отчет будет опубликован 1 июня".
Отметим, что в течение нескольких дней комиссия посетила все объекты, которые были указаны в заявке Алматы. Также выяснилось, что горнолыжная база "Чимбулак" не будет использована в качестве олимпийского объекта, так как она не соответствует всем техническим требованиям. Поэтому соревнования по горнолыжному спорту будут перенесены на базу "Алматау", которая была построена в конце 60-х годов.
Также были озвучены данные специально проведенного опроса, по результатам которого около 75% казахстанцев поддерживают проведение Олимпиады в Алматы.
Напомним, что на проведение зимней Олимпиады 2022 года претендуют Алматы и Пекин. 24 марта техническая комиссия МОК прибудет с инспекцией в Пекин. 1 июня будут опубликованы подробные отчеты комиссии по итогам визита в Алматы и Пекин. А 31 июля в Малайзии в ходе очередной сессии МОК будет объявлена столица Олимпиады 2022 года.