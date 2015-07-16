Комиссия не взимается Свежий выпуск 441 Ада ДЕМИНА, Астана

По данным компании, этот способ пополнения кошелька пользуется большой популярностью из-за шаговой доступности терминалов, оперативности зачисления денег, а также простоты интерфейса самой услуги. Директор QIWI Kazakhstan Владимир Ким сообщил, что в будущем планируется убрать комиссию и с меньших сумм пополнения.

Сейчас через эту платежную систему можно переводить деньги в пользу более чем 75 тыс. международных компаний и свыше 900 казахстанских поставщиков товаров и услуг. Независимо от страны перевода с кошелька на кошелек комиссия не взимается.



