Комиссия по комплексной проверке состояния дел в Минобороны создана в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать комиссию по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны, в том числе в сфере финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Текст соответствующего документа опубликован на сайте Акорды.

1. Создать Комиссию по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан в следующем составе:

Балаева Аида Галымовна – заместитель председателя Совета безопасности Республики Казахстан, председатель Комиссии;

Смаилов Алихан Асханович – председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, заместитель председателя Комиссии;

Жиенбаев Ержан Нурланович – заместитель руководителя Администрации ррезидента Республики Казахстан;

Элиманов Жанат Калдыбекович – председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

Баймукашев Мурат Калибекович – руководитель аппарата Совета безопасности Республики Казахстан;

Такиев Мади Токешович – министр финансов Республики Казахстан;

Умиралиев Жандос Жанибекович – первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан;

Алтынбаев Али Сапаргалиевич – первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

Амрин Азамат Кеменгерович – первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

2. Комиссии в семидневный срок доложить о первых результатах проделанной работы.

3. Настоящее распоряжение вводится в действие со дня его подписания.

Ранее в Мангистауской области министр обороны РК, генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов посетил семьи военнослужащих, трагически погибших при выполнении учебно-боевой задачи в ходе военного учения.