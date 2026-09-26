Комиссия по комплексной проверке состояния дел в Минобороны создана в Казахстане

Президент
Дана Аменова
корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать комиссию по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны, в том числе в сфере финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Текст соответствующего документа опубликован на сайте Акорды

1. Создать Комиссию по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан в следующем составе:

Балаева Аида Галымовна – заместитель председателя Совета безопасности Республики Казахстан, председатель Комиссии;
Смаилов Алихан Асханович – председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, заместитель председателя Комиссии;
Жиенбаев  Ержан Нурланович – заместитель руководителя Администрации ррезидента Республики Казахстан;
Элиманов  Жанат Калдыбекович – председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
Баймукашев Мурат Калибекович – руководитель аппарата Совета безопасности Республики Казахстан;
Такиев Мади Токешович – министр финансов Республики Казахстан;
Умиралиев Жандос Жанибекович – первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан;
Алтынбаев Али Сапаргалиевич – первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
Амрин Азамат Кеменгерович – первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

2. Комиссии в семидневный срок доложить о первых результатах проделанной работы.

3. Настоящее распоряжение вводится в действие со дня его подписания.

Ранее в Мангистауской области министр обороны РК, генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов посетил семьи военнослужащих, трагически погибших при выполнении учебно-боевой задачи в ходе военного учения. 

 

#минобороны #Токаев #комиссия #распоряжение #Акорда

Популярное

Все
Отличные вести из Самарканда
Готовятся бои за титулы WBC и WBO
Бронзовый день в Нагое
От количества – к качеству: высшая школа и наука на новом этапе
Библиотека под открытым небом
DosStar дарит праздник
Отдали все силы
Сталь, «цифра» и характер
Будущее ИИ в Казахстане
Объединяющая журналистика
В столице презентовали платформу AI Sport
Креативная композиция
Завтра День труда
В поисках профессионалов
Чтоб был зеленым любимый город!
Политическая модернизация – условие дальнейших успешных преобразований
Социальная адаптация через труд и образование
Министр обороны встретился с семьями погибших военнослужащих
Более 3 млн кубометров воды откачали из высокогорных моренных озер Казахстана
Павлодарскую область подключат к новой экосистеме AI-решений
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау
Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев
От экологической акции к общественной норме: Токаев обозначил новый этап «Таза Қазақстан»
Тупик или точка развития?..
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Неотъемлемая часть национального характера
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Сотрудники аппарата правительства приняли участие в посадке деревьев
Первые результаты Азиады-2026
Комплексная перезагрузка инвестиционной политики
Шахматная олимпиада в Самарканде
Новый облик старого вокзала
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
Международный туристический форум «САЯХАТ 2026» проходит в Астане
Выставка казахских тазы прошла в столице
По схеме «оживления двойников»
От икринки до филе
KNUS в глобальной сети МОК
Форум в Караганде объединил 15 тысяч молодых людей
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Девятиэтажка пойдет под снос
Уборка раньше срока
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок

Читайте также

Токаев поздравил Турлова с избранием на пост главы FIDE
Президент предложил запустить совместную казахско-китайскую…
Касым-Жомарт Токаев открыл инвестфорум «Казахстан – Китай»
Инвестфорум «Казахстан – Китай» начали минутой молчания

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]