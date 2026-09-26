Комиссия по комплексной проверке состояния дел в Минобороны создана в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать комиссию по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны, в том числе в сфере финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Текст соответствующего документа опубликован на сайте Акорды.
1. Создать Комиссию по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан в следующем составе:
Балаева Аида Галымовна – заместитель председателя Совета безопасности Республики Казахстан, председатель Комиссии;
Смаилов Алихан Асханович – председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, заместитель председателя Комиссии;
Жиенбаев Ержан Нурланович – заместитель руководителя Администрации ррезидента Республики Казахстан;
Элиманов Жанат Калдыбекович – председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
Баймукашев Мурат Калибекович – руководитель аппарата Совета безопасности Республики Казахстан;
Такиев Мади Токешович – министр финансов Республики Казахстан;
Умиралиев Жандос Жанибекович – первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан;
Алтынбаев Али Сапаргалиевич – первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
Амрин Азамат Кеменгерович – первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.
2. Комиссии в семидневный срок доложить о первых результатах проделанной работы.
3. Настоящее распоряжение вводится в действие со дня его подписания.
Ранее в Мангистауской области министр обороны РК, генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов посетил семьи военнослужащих, трагически погибших при выполнении учебно-боевой задачи в ходе военного учения.