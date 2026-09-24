Комиссия под руководством Каната Бозумбаева прибыла в Мангистау

Происшествия

В Мангистаускую область в связи с чрезвычайной ситуацией, по поручению Президента, прибыла комиссия для координации работы государственных органов и принятия необходимых мер на месте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Мангистауской области

В состав комиссии вошли министр обороны, аким Мангистауской области, руководство министерств труда и социальной защиты населения, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения и транспорта, Главный военный прокурор, а также представители Пограничной службы.

Возглавляет комиссию заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

"Члены комиссии ознакомятся с текущей обстановкой и определят дальнейшие меры по всем направлениям, связанным с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации. Особое внимание будет уделено оказанию необходимой помощи семьям погибших, установлению обстоятельств произошедшего, а также координации действий задействованных государственных органов и служб. Работа комиссии продолжается на месте", - говорится в сообщении акимата.

#гибель #военнослужащие #комиссия #Мангистау

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