Комиссия под руководством Каната Бозумбаева прибыла в Мангистау

В Мангистаускую область в связи с чрезвычайной ситуацией, по поручению Президента, прибыла комиссия для координации работы государственных органов и принятия необходимых мер на месте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Мангистауской области

В состав комиссии вошли министр обороны, аким Мангистауской области, руководство министерств труда и социальной защиты населения, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения и транспорта, Главный военный прокурор, а также представители Пограничной службы.

Возглавляет комиссию заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.