Комиссия под руководством Каната Бозумбаева прибыла в Мангистау

В Мангистаускую область в связи с чрезвычайной ситуацией, по поручению Президента, прибыла комиссия для координации работы государственных органов и принятия необходимых мер на месте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона
В состав комиссии вошли министр обороны, аким Мангистауской области, руководство министерств труда и социальной защиты населения, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения и транспорта, Главный военный прокурор, а также представители Пограничной службы.
Возглавляет комиссию заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
"Члены комиссии ознакомятся с текущей обстановкой и определят дальнейшие меры по всем направлениям, связанным с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации. Особое внимание будет уделено оказанию необходимой помощи семьям погибших, установлению обстоятельств произошедшего, а также координации действий задействованных государственных органов и служб. Работа комиссии продолжается на месте", - говорится в сообщении акимата.