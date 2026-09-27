Комиссия Совбеза может стать полезным и ээфективным опытом - мнение политолога

Мнения

Казахстанский политолог Талгат Калиев в своем телеграм-канале прокомментировал создание комиссии, которая проверит состояние дел в Минобороны, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По мнению эксперта, комиссия Совбеза по проверке состояния дел в министерстве обороны может стать первым, а потому полезным и эффективным опытом, который впоследствии можно будет распространять на оздоровление всех отраслей. Уникальность его заключается в отсутствии в составе комиссии представителей самого проверяемого ведомства, что позволяет исключить субъективизм и любой намек на цеховую солидарность, считает Калиев.

Как отметил политолог, до сих пор подобные проверки поручались с участием в том числе и самих проверяемых. Минобороны проверяли с участием подотчетных им же военно-следственного департамента и военной прокуратуры, полицию проверяла внутренняя безопасность, устранить расхищение субсидий и реформировать отрасль поручалось самим минсельхозникам. То есть, во всех отраслевых проблемах должны были разбираться те, кто проблемы в существующем положении дел возможно и не видел.

«В этот раз комиссию возглавляет человек, не имевший прежде силового бэкграунда, а потому предельно независимый от любого субъективизма и способный на принципиально новый фокус взгляда. Вместе с тем, Аида Балаева на протяжении всей своей карьеры демонстрировала нацеленность на результат и открытость для журналистов и общественности», - отметил Талгат Калиев.

Эксперт подчеркнул, что в составе комиссии нет ни одного человека с белыми пятнами и намеком на информационные скандалы или допущенные в своей деятельности ЧП. И это позволяет рассчитывать на эффективность комиссии и способность применить опыт в будущем во всех проблемных отраслях для выявления системных факторов, не дожидаясь трагических ситуаций.

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