Комиссия выявила ряд нарушений в подготовке к отопительному сезону в Казахстане

Энергетика
Елисеева Екатерина
корреспондент

По итогам выездных проверок по регионам были выявлены факты ограничения подачи тепловой энергии, перебоев подачи тепла, отсутствия резервных энергоисточников и аварийного запаса ремонтных материалов, высокого износа энергооборудования, а также несвоевременной поставки угля в регионы.

Фото: Kazpravda.kz

Комиссия по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону завершила свою работу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

По итогам выездных проверок по регионам были выявлены факты ограничения подачи тепловой энергии, перебоев подачи тепла, отсутствия резервных энергоисточников и аварийного запаса ремонтных материалов, высокого износа энергооборудования, а также несвоевременной поставки угля в регионы. Несмотря на отчеты местных исполнительных органов, по ряду объектов выявлена неготовность к отопительному сезону.

В этой связи Правительству поручено принять меры по всем выявленным фактам и рассмотреть дисциплинарную ответственность сотрудников местных исполнительных органов.

Также был проведен комплексный анализ технического состояния 37 ТЭЦ страны с категорированием их по группам риска. В «красную» зону с высоким риском вошли 19 ТЭЦ, в «желтую» - 11 ТЭЦ и в «зеленую» - 7 ТЭЦ.

Для стабильного функционирования энергокомплекса Правительству и акиматам поручено принять следующие меры.

Оперативного характера:

- разработать планы первоочередных мер по исправлению ситуации на проблемных ТЭЦ и тепловых сетях;

- в рамках «рынка мощности» в 2023 году обеспечить привлечение дополнительных инвестиций в объеме около 90 млрд тенге, требуемых для проведения ремонтной кампании ТЭЦ;

- обеспечить повышение заработной платы производственному персоналу теплоэнергетических компаний до уровня среднерыночной заработной платы;

- провести технический аудит тепловых сетей и ревизию электросетевых активов, в том числе на предмет законности их приватизации и целесообразности передачи в коммунальную собственность;

- обеспечить выделение адресной помощи социально-уязвимым слоям населения в виде субсидирования затрат на коммунальные услуги;

- укрепить штат территориальных департаментов Комитета атомного и энергетического надзора и контроля с целью усиления контроля за деятельностью энергопредприятий.

Системного характера:

- усилить действующую систему энергетического контроля, усовершенствовав оценку управления рисками деятельности энергообъектов, внедрив институт фактического контроля с выходом на объект;

- наделить Министерство энергетики контрольными функциями в сфере теплоснабжения по магистральным и распределительным тепловым сетям;

- внедрить институт независимого технического аудита объектов тепло и энергоснабжения для оценки их объективного состояния;

- повысить ответственность субъектов энергокомплекса и их первых руководителей за нарушение требований действующего законодательства и нецелевое использование средств, в том числе путем увеличения административных штрафов в Кодексе административных правонарушений;

- на законодательном уровне обеспечить регламентацию встречных обязательств для субъектов тепло и энергоснабжения;

- обеспечить прозрачность процедур и государственный контроль закупок энергопредприятий и субъектов естественных монополий с целью предотвращения нецелевого использования тарифных средств и вывода капитала.

Комиссией в отношении ряда энергопредприятий по фактам вывода средств, а также их неэффективного и нецелевого использования в фискальные и правоохранительные органы переданы материалы для проведения проверок и принятия процессуальных решений, добавили в Акорде.

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