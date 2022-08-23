Комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ создадут в Казахстане

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил в случае необоснованного повышения цен на ГСМ обеспечить принятие соответствующих мер реагирования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Поручаю Роману Васильевичу (Скляру - вице-премьеру - прим. ред.) создать под своим руководством постоянно действующую комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ. Министерству нацэкономики совместно с Агентством по защите конкуренции и акиматами в случае необоснованного повышения цен обеспечить принятие соответствующих мер реагирования», - сказал Алихан Смаилов.

Также Министерству индустрии, Казмунайгазу и КТЖ было поручено принять меры по обеспечению своевременной отгрузки нефтепродуктов с НПЗ.

«Кроме того, министерствам цифрового развития и энергетики - ускорить внедрение информационной системы по контролю суточных лимитов отпуска дизтоплива. В период уборочной кампании Министерству энергетики совместно с акиматами регионов держать на постоянном контроле вопрос своевременного обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами. Ербол Шыракпаевич (Карашукеев), продолжайте ежедневный мониторинг хода уборочных работ», - добавил глава кабмина.