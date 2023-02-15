Комиссию по вопросам доступа к информации хотят создать в Казахстане

Как отмечается в документе, комиссия создается в целях учета и защиты общественных интересов в области доступа к информации, а также удовлетворения потребностей пользователей информации.

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В Казахстане хотят создать Комиссию по вопросам доступа к информации, основными задачами которой будут выработка предложений по вопросам доступа к информации и совершенствование законодательства в области доступа к информации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Документ об утверждении положения о Комиссии по вопросам доступа к информации размещен на портале Открытые НПА.

«Комиссия по вопросам доступа к информации создается в целях учета и защиты общественных интересов в области доступа к информации, а также удовлетворения потребностей пользователей информации», - отмечено в документе.

Комиссия является консультативно-совещательным органом при уполномоченном органе в области доступа к информации. Ее деятельность осуществляется на основе прозрачности и открытости при обсуждении и решении вопросов, входящих в ее компетенцию. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Казахстана, актами президента и Правительства РК, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим положением.

«Основными задачами комиссии является выработка предложений по: вопросам доступа к информации; совершенствованию законодательства в области доступа к информации; вопросу снижения излишнего документооборота посредством размещения в открытом доступе информации; обеспечению обладателями информации информационной открытости», - сообщается в документе.

Согласно положению, состав комиссии утверждается приказом первого руководителя уполномоченного органа либо лица его замещающего.

В состав комиссии включаются: депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК; представители государственных органов; представители научных, неправительственных и других организаций, а также иные лица, обладающие научными и экспертными знаниями в сфере доступа к информации.

Общее количество членов комиссии составляет нечетное число и не менее девяти человек.