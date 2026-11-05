Комитет партконтроля «Әділет» рассмотрел обращения жителей регионов

Каждый шестой наказ жителей, поступивший в партию «Әділет» за последние три месяца, касается состояния дорог. Всего из более чем 7 тысяч обращений 1173 связаны с дорожной инфраструктурой. Эта проблема вышла на первое место в 14 регионах страны и легла в основу повестки первого заседания Комитета партийного контроля, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу партии

Фото: adilet-partiyasy.kz

Работа с обращениями граждан продолжается и после выборов. Для этого в партии действуют цифровая платформа Adilet.365 и единый контакт-центр 1490, через которые жители регионов, в том числе самых отдаленных сел, могут сообщить о волнующих их проблемах. Поступающие обращения анализируются, а наиболее актуальные вопросы выносятся на рассмотрение профильных партийных органов с участием депутатов Курултая и представителей ответственных ведомств.

На первом заседании Комитета партийного контроля основное внимание уделили состоянию дорог в регионах. В частности, были рассмотрены вопросы, поднятые жителями Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской областей, а также областей Жетысу, Улытау и Абай. Они касались разбитых трасс, затянувшегося ремонта, отсутствия качественных дорог в отдаленных селах и преждевременного разрушения дорожного покрытия.

Как отметил председатель Комитета партийного контроля, депутат Курултая Марат Кожаев, решение этих вопросов приобретает особую актуальность в контексте задач, обозначенных Главой государства в Послании народу Казахстана. В частности, инициатива «Халықтық құрылыс» предусматривает масштабное обновление инфраструктуры. По его словам, важно не только обеспечить реализацию запланированных проектов, но и усилить контроль за качеством работ, соблюдением сроков и эффективным использованием бюджетных средств, чтобы результаты инфраструктурных преобразований напрямую отражались на качестве жизни и благополучии жителей регионов.

«Партия «Әділет» уделяет внимание каждому обращению граждан. Для нас принципиально важно добиваться решения поднятых вопросов. Наша общая задача - во взаимодействии с уполномоченными государственными органами добиваться качественного выполнения дорожных работ, соблюдения установленных сроков и целевого использования бюджетных средств. В случае выявления нарушений мы намерены обращаться в компетентные правоохранительные органы для принятия мер в рамках их полномочий. В конечном счете все эти усилия направлены на обеспечение безопасности, повышение качества жизни и благополучия граждан», - заявил Марат Кожаев.

На заседании подробно остановились на конкретных проблемных участках. В частности, речь шла о состоянии дороги возле села Архарлы в области Жетысу, затянувшемся ремонте трассы Атырау – Уральск, дороги к месторождению Карачаганак в Западно-Казахстанской области, а также участка Агадырь – Мойынты в Карагандинской области.

Кроме того, рассмотрены вопросы асфальтирования сельских дорог в Северо-Казахстанской области и ремонта международного транспортного коридора «Западная Европа - Западный Китай» в Туркестанской области. На последнем, согласно представленной информации, уже отремонтировано 22 километра, работы на оставшихся 34 километрах запланированы на следующий строительный сезон.

О системных проблемах дорожной отрасли рассказал руководитель рабочей группы Комитета, депутат Курултая Ербол Данагулов. Согласно представленным данным, около трети исследованных проб дорожных материалов не соответствовали установленным требованиям. При этом местными исполнительными органами были приняты почти 1,5 тысячи объектов, на которых впоследствии выявлены нарушения качества. В качестве одного из примеров он привел ситуацию в Таразе, где более 250 млн тенге были выплачены на основании подписанных актов за ремонтные работы, которые фактически еще не начались.

Отдельное внимание уделили вопросам безопасности дорожного движения и готовности трасс к зимнему периоду. По данным, приведенным на заседании, каждое пятое ДТП связано с недостатками дорожной инфраструктуры, а защитными сооружениями оборудовано лишь около 10% участков, подверженных снежным заносам.

По каждому из рассмотренных объектов представители профильных государственных органов и местных исполнительных органов представили информацию о ходе работ, причинах задержек и планируемых сроках устранения проблем. По информации вице-министра транспорта Максата Калиакпарова, на сегодня ведется подготовка к строительству участка Кокшетау - Петропавловск, начало работ запланировано на 2027 год. Также продолжается модернизация 37 автомобильных пунктов пропуска, завершить которую предполагается до конца 2027 года.

Завершая заседание, заместитель председателя партии «Әділет» Ержан Жилкибаев подчеркнул необходимость оценки реального состояния дорожных объектов непосредственно на местах. По его словам, Комитет намерен проводить выездной мониторинг проблемных участков, взаимодействовать с ответственными ведомствами и отслеживать выполнение принятых мер.

«Мы будем опираться на концепцию «Адал азамат» и принцип «Закон и порядок». В рамках проектов «Халықтық құрылыс» и «Таза Қазақстан» Комитет намерен проводить мониторинг проблемных объектов, чтобы реагировать на общение жителей непосредственно на местах и отслеживать устранение выявленных недостатков», - заключил Ержан Жилкибаев.

По итогам заседания Комитет партийного контроля принял за основу проект постановления, предусматривающий дальнейший мониторинг проблемных дорожных объектов, контроль за устранением нарушений, выявленных в ходе государственного аудита, а также за исполнением гарантийных обязательств подрядных организаций.

Также участники заседания поддержали предложение включить в проект постановления вопросы содержания придорожных лесонасаждений в рамках инициативы «Таза Қазақстан».

Работа с наказами избирателей будет продолжена по всем ключевым направлениям. Обращения граждан станут основой для формирования повестки Комитета партийного контроля, поиска совместных путей решения, а результаты рассмотрения проблемных вопросов станут предметом дальнейшего мониторинга совместно с уполномоченными государственными органами.

Отдельно в рамках проходящей избирательной кампании в маслихаты на официальном сайте партии открыт раздел «Наказы депутатам маслихатов» по ссылке. Через специальную электронную форму граждане могут направить предложения и обозначить проблемы своего города, села или района. Для этого не требуется регистрация или ЭЦП, а заполнение формы занимает около трех минут. Поступившие наказы направляются в соответствующие региональные штабы и будут учитываться при формировании повестки работы кандидатов партии «Әділет» в маслихатах.