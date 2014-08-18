Политика
Комитет по статистике сократит не менее 6% сотрудников
Шынар Оспанова

Штат комитета по статистике может сократиться на 6%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на главу Комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана Алихана Смаилова.

"У нас сейчас проходит реорганизация, в частности, наше агенство было реорганизовано в Комитет по статистике Министерства национальной экономке и мы сокращаем наш штат. В настоящее время мы подали предложение о сокращении персонала на 6%, в первую очередь за счет вспомогательных служб", – сообщил он на брифинге.

По словам Смаилова, в численном выражении эта цифра составит около 20-ти человек, работающих в центральном аппарате. 

"Эти данные не являются последними. Сейчас эта работа продолжается в Министерстве национальной экономики, и в ближайшие дни будет определен лимит штатной численности, эта информация будет дополнительно сообщена", – добавил Алихан Смаилов.

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