Об этом сегодня заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на ежегодном Послании народу Казахстана.

«На мой взгляд пришло время переименовать Комитет по возврату незаконных активов Генпрокуратуры в Комитет по защите прав инвесторов. Надо сказать, Генеральная прокуратура хорошо поработала с владельцами незаконных активов. В казну возвращено около 850 млрд тенге. Эти деньги направлены на возведение 10 школ и 4 спортивных сооружений, строительство и модернизацию 235 объектов здравоохранения и 177 объектов водной инфраструктуры», — заключил Глава государства.