Комитет техрегулирования за различные нарушения наложил штрафы на 101 млн тенге

Фото с сайта sovetclub.ru
Комитет технического регулирования и метрологии МИР РК провел 915 проверок за 2016 год. В результате ведомством установлены нарушения и наложены административные взыскания на общую сумму свыше 101,4 млн тенге, передает Kazpravda.kz
.
Кроме того, ведомством был наложен запрет на использование более 11 тысяч непригодных к применению средств измерений. Проверкам подверглись объекты здравоохранения, промышленности, в том числе нефтегазовой отрасли, образования, торговли, тепло-, водо- и электроснабжения, авиа- и железнодорожного транспорта, реализации ГСМ.
По словам заместителя председателя Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК Шынар Казыбаевой, при установлении несоответствия величины, указывающей количество содержащегося в упаковке товара, территориальные департаменты выдали запрет на реализацию 92 партий фасованного товара на сумму около 10 млн тенге.
"Из 146 внеплановых проверок субъектов предпринимательства, проведенных по жалобам граждан и обращениям правоохранительных органов, в 93 случаях, что составляет 64 процента, факты, указанные в обращениях, нашли свое подтверждение", – рассказала она на брифинге.
В общей сложности была пресечена реализация 12 партий продукции на сумму свыше полумиллиона тенге, сертификаты на продукцию аннулированы, деятельность отдельных органов по сертификации, допустивших нарушения, приостановлена.
Также Комитетом выявлена неправомерная выдача более 5 тысяч сертификатов. В отношении виновных лиц возбуждены административные дела, действия аттестатов экспертов-аудиторов приостановлены.
"В Астане за 9 месяцев текущего года Департамент охватил проверками 83 хозяйствующих субъекта. При проверке состояния средств измерений, применяемых при диагностике и лечении заболеваний человека, в медицинских учреждениях города установлены факты нарушений в 40 процентах случаев. Выдан запрет на использование порядка 2 000 непригодных либо непроверенных к применению единиц средств измерений", – отметил директор Департамента КТРМ по Астане Сауыкбек Капаев.
Он рассказал и о том, что происходит с партией товара в случае обнаружения недовеса.
"На партию продукции, где был обнаружен недовес, налагается запрет для дальнейшей ее реализации. Нами были возвращены все подобные партии продукции реализаторам, которые, в свою очередь, возвращали их поставщику для устранения этих недостатков. Тем не менее продавцы за продажу несоответствующей продукции были привлечены к административной ответственности", – подчеркнул он.
Капаев также порекомендовал жителям столицы не стесняться проверять торговые точки.
"В каждой торговой точке города установлены контрольные весы. Эти весы должны проходить ежегодную проверку, и торговая точка обязательно должна иметь сертификат о такой проверке. Вы имеете полное право потребовать этот сертификат в любой момент, в случае если вы сомневаетесь по поводу веса покупаемой вами продукции", – заявил он.