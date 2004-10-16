Законы
Комментарий к постановлению Правительства РК от 15 октября 2004 года № 1059 «О внесении изменений в постановления Правительства РК от 23 ноября 2000 года № 1749 и от 20 июля 2004 года № 775»
В целях упорядочения процесса исчисления времени Правительством принято постановление № 1059 «О внесении изменений в постановления Правительства РК от 23 ноября 2000 года № 1749 и от 20 июля 2004 года № 775». Необходимость принятия данного постановления обусловлена тем, что территория страны расположена в трех часовых поясах и существующая временная разница значительно осложняет координацию административной работы в регионах Казахстана. Ранее в рамках решения этой проблемы постановлением Правительства РК от 20 июля 2004 года № 775 была установлена граница часовых поясов республики, которая в соответствии с административно-территориальным устройством проходит между Актюбинской областью и Костанайской, Карагандинской, Кызылординской областями. Указанные границы планировалось установить при переходе в 2004 году на «зимнее» время — для Костанайской и Кызылординской областей и при переходе в 2005 году на «летнее» время — для Актюбинской области. Однако разница во времени между двумя образовавшимися поясами составляла бы два часа. В этой связи Правительством установлена существующая граница часовых поясов, но разница во времени теперь будет составлять 1 час. При этом декретное время будет установлено на всей территории республики. Границы поясов будут приняты не в два этапа, как планировалось ранее, а в один, путем единовременного приостановления перехода на «зимнее» время для Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей.

Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли РК

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