Спорт
Комментировать казахстанский спорт будут новые голоса
Ботагоз Балтабаева
Максим Шиманский, Дархан Жусипов, Дидар Кадыров, Ерик Ерсин – это имена новых комментаторов телеканала Kazsport, которые благополучно прошли сложный кастинг и практически приблизились к своей мечте, сообщает Kazpravda.kz.

Как стало известно, желающих стать спортивными комментаторами и вещать на всю страну было более чем достаточно. Заявки подали около 200 человек, из них были отобраны 83 претендента, только 10 из которых прошли в заключительный тур. Затем снова половина кандидатов была отсеяна. 5 человек представили на рассмотрение худсовета. И в конечном счете, ознакомившись с материалами кандидатов, члены худсовета вынесли свой вердикт, что только четверо из них достойны стать комментаторами телеканала.

Представляем вашему вниманию имена этих счастливчиков, которые любители и почитатели спорта в скором времени непременно запомнят.

Максим Шиманский – житель Астаны, комментатор по футболу и другим командным видам спорта;
Дархан Жусипов – житель Астаны, комментатор по хоккею и другим командным видам спорта;
Дидар Кадыров – житель Акмолинской области, комментатор по футболу и другим командным видам спорта;
Ерик Ерсин – житель Астаны, комментатор по футболу.

АО "РТРК "Казахстан" выражает благодарность всем участникам кастинга в Астане и надеется, что не прошедшие в этот раз кандидаты смогут показать свой талант и мастерство комментирования в следующий раз. Очередной кастинг в столице пройдет совсем скоро – в феврале 2017 года.

По словам организаторов, в этом году пройдет еще завершающий отбор комментаторов. Это будет большой кастинг, который состоится в середине декабря в Алматы.

Стоит отметить, что специализированный телеканал Kazsport, созданный по поручению Главы государства, нынешним летом отметил свой первый день рождения.

Kazsport вещает на территории Центральной Азии на уровне таких европейских спортивных телеканалов, как Eurosport, "Спорт-1", "Спорт-плюс". Он доступен в программах спутниковых провайдеров и в пакетах 72 кабельных операторов, а потому Kazsport смотрит подавляющее большинство населения нашей страны.

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