​Коммерческий продукт из разделения

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Раушан Шулембаева, Алматы

Разработчики рассказали, что испытания устройств показали коэффициент отделения тяжелых и экологически опасных компонентов на начальной стадии разделения в газовой фазе более чем 50% от исходного состава. Применение представленного на ЭКСПО подхода уже на подготовительной ступени разделения значительно снижает экологические риски при добыче, транспортировке, переработке и использовании углеводородного газового сырья.

Новая технология имеет ряд преиму­ществ, связанных с высокой произво­дительностью, непрерывностью процесса разделения и контроля, технологической простотой изготовления разделительных устройств, их продолжительным сроком эксплуатации, низкой себестоимостью, возможностью сочетания с другими технологическими режимами. Применение разработанных учеными устройств позволит существенно снизить сложность процесса очистки, повысить его экологическую безопасность и занять свое место среди применяемых методов разделения газовых смесей.

Использование разделительных устройств предлагается как дополнительная начальная ступень на традиционных разделительных комплексах. Уже на предварительном этапе они дают возможность сравнительно легко разделить легкие и тяжелые составляющие транспортируемой смеси. И получить практически чис­тый коммерческий продукт – метан, уменьшить затраты и повысить эффективность дальнейших этапов разделения.

Внедрение таких инноваций обеспечивает выпуск продукции с высоким коэффициентом добавленной стоимости, что, без сомнения, способствует росту экономики. Однако для реализации отечественных разработок в сфере нефти и газа одной инициативы ученых мало. Нужна поддержка государственных и коммерческих структур, говорят разработчики. Патентный поиск по таким странам, как Россия, Германия, США, Франция, Великобритания, Япония, Канада и Малайзия, позволил им сделать вывод о том, что аналогов этому методу разделения смесей газов в мире нет.

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