Коммунальщики заставляли бизнес проходить лишние процедуры в Жамбылской области

Закон и Порядок

Предпринимателям выдавали технические условия на один год вместо предусмотренных законом трех лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Жамбылской области прокуратура устранила нарушения, из-за которых крупный инвестор и 26 предпринимателей были вынуждены ежегодно переоформлять документы на подключение к коммунальным сетям, передает Kazpravda.kz.

Нарушения выявили в Сарысуском районе во время проверки деятельности предприятий, предоставляющих коммунальные услуги. Выяснилось, что КГП «Жанатас-Су-Жылу» выдавало бизнесу технические условия на один год, хотя по законодательству срок их действия составляет три года.

В частности, с 2023 года с такой проблемой сталкивалось ТОО «Еврохим», реализующее инвестиционный проект по производству минеральных удобрений. Предприятию ежегодно приходилось продлевать технические условия на подключение к системам водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

Аналогичные нарушения затронули еще 26 предпринимателей. Каждый год им приходилось повторно оформлять документы, на что уходило до 15 календарных дней.

«По результатам прокурорского вмешательства технические условия для инвестора и 26 предпринимателей переоформлены сроком на три года. Кроме того, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщили в Генеральной прокуратуре.

Таким образом, предпринимателей избавили от необходимости ежегодно проходить процедуру переоформления документов, а инвестору обеспечили предусмотренный законодательством срок действия технических условий.

В прокуратуре Жамбылской области также напомнили, что инвесторы, столкнувшиеся с административными барьерами, могут обратиться за помощью по телефону 8 (775) 891-25-52 или в Call-центр по номеру 115.

#прокуратура #инвестор #барьеры

Популярное

Все
С опорой на общие нравственные ценности
За созидательный труд и профессионализм
Признание больших заслуг
Для продовольственной безопасности
Отмечен вклад в развитие страны
Долгожданное новоселье
Приблизить обучение к требованиям производства
Медицина ближе к дому
Мировая элита борьбы – в Астане
Книга как повод остановиться
В Таразе появится тутовый сад
История в объективе
Центр творчества, единства и согласия
«Корифей» представлен читателям Азербайджана
Родной стране посвящается
Конституционные ценности в образовании, науке и общественной жизни
Мелодии Сарыарки звучали в Нью-Дели
К народным истокам
Право на собственный путь
Взгляд через призму истории
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Массовые протесты во Франции и Италии переросли в беспорядки и погромы
Токаев и Хун Манет обсудили сотрудничество в сфере ИИ и торговли
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Праздник, который объединяет
80 лет казахстанской науки: в Казахстане отметили юбилей Национальной академии
Завтра День работников лесного хозяйства
Как «Кайрат» увез ничью из Риги
Обеспечить безопасность информационного пространства
С улыбкой по миру
ОДКБ, СНГ и ШОС обсудили совместные меры против угроз безопасности
Казахстанцам открыли доступ к медицинским функциям устройств Apple и Samsung
Основа реформ – конституционные ценности
Безопасный Интернет – общая ответственность
Возвращается в строй Таразский сахарный завод
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира

Читайте также

Как подготовить автомобиль к зиме: рекомендации МЧС
В Астане пресекли схему выдачи водительских прав без сдачи …
Под Балхашем пресекли нелегальную добычу железной и марганц…
Крупную партию рогов сайги пытались вывезти из Казахстана в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]