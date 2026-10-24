Коммунальщики заставляли бизнес проходить лишние процедуры в Жамбылской области

Предпринимателям выдавали технические условия на один год вместо предусмотренных законом трех лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Жамбылской области прокуратура устранила нарушения, из-за которых крупный инвестор и 26 предпринимателей были вынуждены ежегодно переоформлять документы на подключение к коммунальным сетям, передает Kazpravda.kz.

Нарушения выявили в Сарысуском районе во время проверки деятельности предприятий, предоставляющих коммунальные услуги. Выяснилось, что КГП «Жанатас-Су-Жылу» выдавало бизнесу технические условия на один год, хотя по законодательству срок их действия составляет три года.

В частности, с 2023 года с такой проблемой сталкивалось ТОО «Еврохим», реализующее инвестиционный проект по производству минеральных удобрений. Предприятию ежегодно приходилось продлевать технические условия на подключение к системам водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

Аналогичные нарушения затронули еще 26 предпринимателей. Каждый год им приходилось повторно оформлять документы, на что уходило до 15 календарных дней.

«По результатам прокурорского вмешательства технические условия для инвестора и 26 предпринимателей переоформлены сроком на три года. Кроме того, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщили в Генеральной прокуратуре.

Таким образом, предпринимателей избавили от необходимости ежегодно проходить процедуру переоформления документов, а инвестору обеспечили предусмотренный законодательством срок действия технических условий.

В прокуратуре Жамбылской области также напомнили, что инвесторы, столкнувшиеся с административными барьерами, могут обратиться за помощью по телефону 8 (775) 891-25-52 или в Call-центр по номеру 115.