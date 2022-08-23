Коммунальные тарифы вновь снизили в регионах Казахстана

Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Казахстана в очередной раз утвердил снижение тарифов в ряде регионов на общую сумму 9,05 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КРЕМ.

Напомним, ведомство проводит анализ отчетов субъектов естественных монополий (СЕМ) об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы.

В прошлом месяце КРЕМ сообщил о снижении тарифов на коммунальные услуги в 7 регионах страны (город Нур-Султан, Павлодарская, Мангистауская, Жамбылская, Костанайская, Алматинская, Восточно-Казахстанская области) по результатам рассмотрения отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы СЕМ за 2020-2021 годы на общую сумму 6,44 млрд тенге.

«Так, на сегодня по итогам июля этого года по отчетам за 2021 год введены временные компенсирующие тарифы (ВКТ) на общую сумму 2,61 млрд тенге в 13 регионах (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Кызылординская, Западно-Казахстанская области) по сферам услуг водоснабжения – 1 205 млн тенге, теплоснабжения – 982 млн тенге, водоотведения – 410 млн тенге, электроснабжения – 13 млн тенге, транспортировки товарного газа – 3 млн тенге.

В результате по состоянию на 30 июля 2022 года общая сумма утвержденных ВКТ составляет 9,05 млрд тенге (с учетом ранее озвученных сумм)», – сообщили в комитете.

Анализ отчетов субъектов-монополистов продолжается, результаты будут сообщены дополнительно.