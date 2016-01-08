​Коммунальный прорыв

Свежий выпуск
478
Любовь ДОБРОТА

В городе завершилось строительство автоматической газораспределительной станции (АГЗС), а также газопровода до аула Старый Икан. В ближайшем будущем газовая магистраль Бейнеу – Шымкент доставит природное топливо для более 20 тыс. жителей трех населенных пунктов.

Не долго осталось ждать и окончательного решения проблемы обеспечения туркестанцев питьевой водой. Его приблизило завершение строительства насосной станции на водопроводе из Кентау до Туркестана. Бесперебойной подачей воды будут обеспечены порядка 160 тыс. жителей. Строительные работы на объекте велись поэтапно начиная с 2013 года.

Статус города укрепит и строительство внутренних канализационных сетей. Выделение 70,2 млн тенге из бюджета позволило подключить к канализационной системе города 13 учебных заведений, центральную библиотеку и ЦОН. Кроме того, в Туркестане введена в эксплуатацию дополнительная энергоподстанция «Коммунальная» на 110/;35/;10 кВ. Она обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии в индустриальную зону города и микрорайон «Бекзат», где проживают 30 тыс. туркестанцев.

А жители двух много­этажек, расположенных на улицах Толе-би и Жусип-батыра, накануне нового года радостно демонтировали буржуйки, трубы которых последние годы портили фасад здания. Дело в том, что в общей сложности в 122 квартирах многие годы не было централизованной системы отопления, и жильцам приходилось самостоя­тельно решать вопрос обогрева жилища. Сначала местные власти решили проблему с водоснабжением этих домов, потом по государственной программе произвели их капитальный ремонт. На средства, выделенные из областного бюджета, отопительная система восстановлена.

В Туркестане открыт также ряд социальных объектов, к примеру, детский сад «Жан-Нұр» на 120 мест, а кроме того, Центр молодежи и детей, который расположился на центральной улице им. Г. Мусрепова. У жителей шести туркестанских улиц тоже есть повод для хорошего настроения – решен вопрос освещения, и теперь передвижение по ним в темное время суток стало более комфортным и безопасным.

Популярное

Все
Новый авиамаршрут открывают между Казахстаном и Узбекистаном
В суде определили вопросы для присяжных по делу Бишимбаева
Решение по ценам и объемам продаж бензина и дизеля пояснили в Минэнерго
Пик паводка ожидается в Атырау
Сотни армейцев перебросят для защиты Сарайшыка от наводнения
Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
Почти млн кубометров воды из Узбекистана получит Казахстан в поливной период
Не менее 311 человек стали жертвами наводнений в Афганистане
Трудоустроиться в пострадавших от паводков регионах предлагают безработным казахстанцам
Парады фонарей проходят в Сеуле
Казахстанские гимнастки завоевали медали на турнире в Португалии
Список профессий для упрощенного получения ВНЖ расширили в Казахстане
Дым от лесных пожаров в Канаде дошел до США
Разыскиваемого 20 лет иностранца поймали в Астане
Мясо без ветконтроля продавали в Астане
Какая погода ждет казахстанцев 14-16 мая
Почти 6 млрд тенге выделили на иммунизацию детей в Казахстане
Яблони, сирень и тюльпаны зацвели в Астане
Смертельный пожар в «Семей орманы»: суд вынес приговор
Развитие туризма обсудят в правительстве
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Против танка ходил он с карабином и саблей
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Токаев: Место для подвигов есть и в мирное время
Подвигу казахстанцев посвящается...
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
До достижения критического уровня Урала осталось меньше полуметра
Казахстан и Турция будут сотрудничать в области перевозок комбинированных грузов
Токаев: Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности
Страны СНГ будут сотрудничать в области санитарно-эпидемиологической безопасности
Президент утвердил поправки в закон по вопросам науки и образования
В Кызылорде дан старт строительству футбольного стадиона
Легенда дзюдо Сёхэй Оно проведет мастер-классы в Казахстане
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО

Читайте также

Казахстан принял участие в саммите ОИС
Мажилис рассмотрит законопроекты во втором чтении
Президент подписал Указ «О мерах по либерализации экономики»
Юридический «десант» к консультации готов!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]