​Коммунальный прорыв

В городе завершилось строительство автоматической газораспределительной станции (АГЗС), а также газопровода до аула Старый Икан. В ближайшем будущем газовая магистраль Бейнеу – Шымкент доставит природное топливо для более 20 тыс. жителей трех населенных пунктов.

Не долго осталось ждать и окончательного решения проблемы обеспечения туркестанцев питьевой водой. Его приблизило завершение строительства насосной станции на водопроводе из Кентау до Туркестана. Бесперебойной подачей воды будут обеспечены порядка 160 тыс. жителей. Строительные работы на объекте велись поэтапно начиная с 2013 года.

Статус города укрепит и строительство внутренних канализационных сетей. Выделение 70,2 млн тенге из бюджета позволило подключить к канализационной системе города 13 учебных заведений, центральную библиотеку и ЦОН. Кроме того, в Туркестане введена в эксплуатацию дополнительная энергоподстанция «Коммунальная» на 110/;35/;10 кВ. Она обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии в индустриальную зону города и микрорайон «Бекзат», где проживают 30 тыс. туркестанцев.

А жители двух много­этажек, расположенных на улицах Толе-би и Жусип-батыра, накануне нового года радостно демонтировали буржуйки, трубы которых последние годы портили фасад здания. Дело в том, что в общей сложности в 122 квартирах многие годы не было централизованной системы отопления, и жильцам приходилось самостоя­тельно решать вопрос обогрева жилища. Сначала местные власти решили проблему с водоснабжением этих домов, потом по государственной программе произвели их капитальный ремонт. На средства, выделенные из областного бюджета, отопительная система восстановлена.

В Туркестане открыт также ряд социальных объектов, к примеру, детский сад «Жан-Нұр» на 120 мест, а кроме того, Центр молодежи и детей, который расположился на центральной улице им. Г. Мусрепова. У жителей шести туркестанских улиц тоже есть повод для хорошего настроения – решен вопрос освещения, и теперь передвижение по ним в темное время суток стало более комфортным и безопасным.