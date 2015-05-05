Коммунальный ренессанс Свежий выпуск 491 Досжан НУРГАЛИЕВ

В комплексе мер по модернизации инфраструктуры ЖКХ новый импульс активности получит работа, направленная на решение узловых вопросов этой сферы. Одна из них – износ тепловых коммуникаций и сетей водоснабжения.

– В целях снижения износа мощностей коммунальной системы, ремонта и замены котловых агрегатов в текущем году будет проведено централизованное технологическое обследование объектов ЖКХ. По итогам этих анализов будут разработаны обоснования для конкретных инвестиций, определены критерии отбора и приоритетность реализации проектов коммунальной сферы в регионах, – сказал вице-министр МНЭ.

Как сообщил он далее, в настоя­щее время местными исполнительными органами уже поданы заявки на реализацию 200 проектов ЖКХ на сумму 269,4 млрд. тенге, из которых 96 проектов на сумму 60 млрд. тенге отобраны в качестве приоритетов текущего года. В структурном плане 66 проектов связаны с модернизацией сетей теплоснабжения, 15 – теплоисточников, 8 – систем водоотведения и 7 проектов – водоснабжения.

– В результате реализации этих мероприятий в коммунальной сфере страны будет построено и реконструировано около 266,3 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. При этом уровень износа мощностей снизится с 67% до 65%, – отметил Каирбек Ускенбаев.

Между тем принципиальное отличие нынешней политики инфраструктурного ренессанса ЖКХ от предыдущих мероприятий состоит в том, что здесь уделяется немало внимания и предприятиям, занятым в сфере производства технической оснастки и оборудования для коммунальной системы страны. На сегодня созданы 8 рабочих групп, призванных решать вопросы поддержки отечественных компаний по производству труб, запорно-регулирующей арматуры, насос­ного оборудования, котельных установок, канализационного и прочего оборудования. В рамках этих мер также предусматривается создание Реестра отечественных товаропроизводителей.

Спикером было отмечено, что для реализации проектов ЖКХ в рамках программы «Нұрлы жол» сформирована соответствующая законодательная основа. В частности, доработан законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам водоснабжения и водоотведения». Кроме того, разработаны Правила бюджетного кредитования инвестиционных проектов, направленных на строительство, реконструкцию и модернизацию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также Правила субсидирования инвестиционных проектов в сфере строительства, реконструкции и модернизации инфраструктуры ЖКХ, осуществляемых при софинансировании с негосударственными финансовыми организациями.

Освоение государственных средств в объеме 450 млрд. тенге будет поэтапным. Так, в 2015 году на эти цели предусмот­рено 60 млрд. тенге, в 2016 году – 90 млрд. тенге, с 2017 по 2019 год будет выделяться по 100 млрд. тенге ежегодно.