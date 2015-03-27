Коммунисты представили план Олег ТАРАН

В мероприятии приняли участие секретарь Центрального Комитета, кандидат в Президенты РК Тургун Сыздыков, секретарь ЦК КНПК Жамбыл Ахметбеков, руководитель фракции «Народные коммунисты» Владислав Косарев, руководитель республиканского предвыборного штаба, депутат Мажилиса Парламента­ РК Айкын Конуров, представители СМИ.

Возглавил предвыборный штаб в поддержку кандидата от КНПК Тургуна Сыздыкова депутат Мажилиса Айкын Конуров.

Предвыборный штаб ставит своей задачей оказание поддержки кандидату от КНПК Тургуну Сыздыкову, участвующему в избирательной кампании, а также расширение актива партии в регионах, проведение работы по мобилизации сторонников партии для успешного решения предвыборных задач.

В ходе презентации ­команда кандидата в Президенты РК Тургуна Сыздыкова рассказала о своих планах на время агиткампании. Руководитель штаба Айкын Конуров на брифинге ознакомил присутствующих с предстоящим фронтом работ.

– У нас план расписан почти на всю предвыборную кампанию. Это будут встречи с коллективами на заводах, фабриках и с простыми гражданами в общественных приемных наших партий, – отметил А. Конуров.

Также был презентован агитпоезд предвыборного штаба в поддержку кандидата от КНПК Тургуна Сыздыкова. Это автокараван из трех машин, украшенный символикой партии. Как отметил руководитель штаба Айкын Конуров, первым пунктом остановки агитпоезда будет Кокшетау, Акмолинская область.

Именно там коммунисты начнут пропаганду собственной предвыборной платформы и агитацию за кандидата от КНПК.

В Кокшетау запланирована встреча кандидата с представителями молодежи и трудовых коллективов ряда предприятий области.

Далее делегаты отправятся в Костанай, Петропавловск, Алматы и другие города Казахстана. Всего запланировано 40 мероприятий и не менее 11 публичных выступлений кандидата. Сами коммунисты отмечают, что для предстоящей работы нужна мобилизация ресурсов, нынешних сил для масштабной пропаганды и деятельности штаба недостаточно. Напомним, агиткампания будет идти почти месяц – вплоть до «дня тишины».

Кандидат в Президенты Тургун Сыздыков в своем выступлении отметил важность данной электоральной кампании: «Мы не в первый раз участвуем в выборном процессе, для нас это не ново, мы хотим использовать данную возможность, чтобы еще раз донести до народа свою программу, ознакомить со своими целями и задачами, более подробно разъяснить приоритеты предвыборной платформы. Будем вести работу честно, толерантно, так, чтобы людям было ясно, кто какую программу предлагает и к чему эта программа ведет».

Как отметил во время презентации штаба кандидат Тургун Сыздыков, одной из составляющих предвыборной платформы является то, что важнейшим для следующих поколений граж­дан нашей страны являются равные стартовые условия и возможности, эффективные социальные лифты и высокие общественные идеалы.

По завершении презентации приглашенным были вручены образцы агитматериалов.

Стоит отметить, что сегодня предвыборные штабы открылись во всех регионах страны.

Кандидат Тургун Сыздыков в 1966 году окончил Казахстанский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства по специальности «техник-механик». В 1974 году он стал выпускником Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ в Москве, а спустя 10 лет окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, получив специальность «ученый-агроном». Кандидат Тургун Сыздыков начал свой трудовой путь слесарем. Позже работал трактористом, механиком и мастером на заводе «Казахсельмаш». В ряды коммунистов вступил во времена СССР. Тогда нынешнему кандидату было 26, сейчас ему 67. Сегодня он занимает пост секретаря ЦК партии.



