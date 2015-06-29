Компактная, мобильная, боеспособная

Президентом РК – Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами четко обозначены приоритеты нацио­нальной безопасности, определены перспективы развития казахстанской армии на современном этапе. Глубоко осознавая роль и значение ВС в жизни государства, Президент уделяет процессу их становления и развития большое внимание, принимает в развитии этой сферы независимости страны личное участие.



7 мая 1992 года Глава государства подписал Указ о создании Вооруженных сил Республики Казахстан, послуживший точкой отсчета нашей армии. Не случайно в этот период на первый план выдвинулась необходимость создания надежной системы безопасности. В этой связи хочу особо подчеркнуть роль Нурсултана Назарбаева, который с момента образования армии уделял особое внимание ее развитию и модернизации. Именно под его постоянным вниманием и руководством, исходя из сложившейся тогда обстановки, были созданы условия для формирования ВС, предназначенных для защиты независимости, территориальной целостности и развития молодого государства.



Ситуация в военной сфере Казахстана после распада Союза была сложной. С обретением независимости перед страной встала важная задача – создание собственной армии, способной обеспечить суверенитет и территориальную целостность молодого государства.

"Перед нами стояла задача – создать компактную, сильную армию, готовую отразить любые попытки нарушения наших границ, независимости, спокойствия нашего народа. Армия должна оттачивать свое мастерство, всегда должна быть готова выполнить любой приказ Родины", – подчеркнул Глава государства, поздравляя казахстанцев с 20-летием ВС РК.



В СССР союзные республики не имели своих Вооруженных сил, функция обороны целиком относилась к ведению союзного правительства. После обретения независимости эта обязанность естественным образом перешла к суверенным государствам. Казахстану были переданы войсковые части, дислоцированные на территории республики и подчинявшие­ся Туркестанскому военному округу. В состав казахстанских ВС вошли в основном войска 40-й общевойсковой армии, а также войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, объединения и соединения, учреждения и организации Объединенных вооруженных сил СНГ, дислоцировавшихся на территории Казахстана.



На первом этапе строительства ВС наиболее важной задачей было определено создание структуры Министерства обороны и органов управления видов Вооруженных сил. На этом этапе подписывались соглашения с государствами – членами СНГ по проблемам коллективной безопасности и военного сотрудничества, определялись с окончательной структурой и численностью видов Вооруженных сил РК, разрабатывались основные правовые документы по их строительству, предназначению и функционированию.



Первые итоги проделанной работы были подведены на совещании руководящего состава Министерства обороны РК в начале декабря 1992 года. Выступая перед генералами и офицерами, Президент страны, он же Верховный Главнокомандующий, сформулировал следующие основные требования к будущим ВС РК: "Вооруженные силы должны строиться с учетом концепции мобильной обороны. Казахстану важно создать немногочисленные, но мощные по своим возможностям группировки войск, оснащенные современной техникой, способные немедленно приступать к выполнению боевых задач там, где возникают угрозы республике или ее союзникам".



Возникновение новых государств изменило геополитический расклад на огромной территории бывшего Советского Союза. Серьезной проблемой могла стать неопределенность статуса Каспия, ставшего морем пяти субъектов международных отношений – Казахстана, Азербайджана, России, Туркменистана и Ирана. Был нарушен ранее существовавший геополитический баланс. В этой ситуации Указом Президента от 2 апреля 1993 года предусматривалось создание Военно-морских сил РК. 7 ноября 1997 года вступил в силу Указ Президента "О реформировании Вооруженных сил Республики Казахстан", предусматривающий создание современной структуры управления ВС в мирное время, способной без значительных изменений выполнять свои задачи в особый период.



В результате проведенных реформ под руководством Президента страны численность Вооруженных сил была приведена в соответствие с потребностями. Их состав, дислокация и назначение были оптимизированы. Проблемы с офицерскими кадрами для казахстанской армии постепенно решались.



В феврале 2001 года специальным указом Президента страны были разделены функции Министерства обороны и Генерального штаба. Начиная с 2001 года в Казахстане создаются четыре военных округа: Южный, Западный, Восточный и Центральный. Между тем большая территория и невысокая плотность населения побуждают руководство страны концентрировать войска в регионах, где имеются угрозы безопасности рес­публики, а потому уже сформированы южная и восточная группировки войск, а приоритетной ныне для Министерства обороны РК задачей является работа по организации Западного и Южного военных округов.



В казахстанские силы общего назначения входят мотострелковые и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО, части и подразделения специальных войск (инженерных, химических, связи, радиолокационных). Принцип их организации такой же, как и в большинстве армий бывшего СССР: батальон – бригада (полк) – дивизия – корпус.



6 июля 2002 года Указом Президента РК "О структуре Вооруженных сил Республики Казахстан" внесены изменения в структуру казахстанской армии – ВС РК вернулись к двухвидовой структуре (Силы общего назначения и Силы воздушной обороны). В составе Сил общего назначения выделены рода войск – Ракетные войска и артиллерия и войска ПВО, а также созданы Мобильные силы. Осуществлен переход к новой военно-территориальной структуре, созданы военные округа, приведены в соответствие состав и дислокация войск. В период с 2000 по 2003 год был полностью осуществлен переход ВС РК на бригадную основу комплектования войск.



В марте 2003 года в связи с началом войны в Ираке по указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК были приняты меры по обеспечению военной безопасности страны. Усилен радиолокационный контроль воздушного пространства, обеспечено прикрытие войск и объектов Западного стратегического направления, Астаны и других городов истребительной авиа­цией, зенитно-ракетными комплексами. Приведены в готовность силы и средства антитеррористической, противодиверсионной, радиационной и биологической защиты. Создана оперативная группа по координации усилий войск силовых ведомств республики.



В мае 2003 года по указанию Президента страны начат переход Вооруженных сил РК на трехвидовую основу, исходя из сфер их применения: Сухопутные войска, Силы воздушной обороны, Военно-морские силы. На основе Мобильных сил образован новый род войск – Аэромобильные войска. Создан отдельный род войск – Ракетные войска и артиллерия. Создан стратегический орган управления – Комитет начальников штабов, а военные округа реорганизованы в региональные командования "Астана", "Восток", "Запад" и "Юг".



Еще раз хочу подчеркнуть, что решающую роль в сохранении кадрового состава армии, в ее становлении и развитии сыграла неустанная работа Президента страны – Верховного Главнокомандующего. Уже к середине 90-х годов прошлого века Вооруженные силы РК представляли собой вполне боеспособную национальную армию. С 1992 года наши подразделения принимали участие в боевых действиях во время гражданской войны в Таджикистане. В память об этом в декабре 2007 года в Душанбе в парке Дружбы народов был открыт Монумент 35 казахстанским воинам, погибшим на таджикско-афганской границе в годы гражданской войны в Таджикистане. Немалые заслуги в преобразовании частей союзной армии в национальную армию принадлежат первому министру обороны, генералу армии, участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, Халық Қаhарманы Сагадату Нурмагамбетову. Его высокий авторитет помог сохранению как материально-технической базы Вооруженных сил, так и поддержанию воинской дисциплины.



За прошедшие два десятилетия в Вооруженных силах Казахстана прошел ряд преобразований организационно-структурного характера, направленных на повышение боеготовности войск в соответствии с современными требованиями. Менялась и законодательная база с учетом геополитической ситуации и позицией нашего государства на меж­дународной арене.



Наряду с созданием ВС Президентом страны осуществлялись меры политико-дипломатического характера для обеспечения военной безопасности государства. Именно тогда были заложены основы создания пояса безопасности по периметру государственной границы, базовые элементы региональной системы коллективной безопасности, снижения ядерной угрозы. Казахстан присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия, добровольно отказавшись от прав на ядерный арсенал, унаследованный от СССР.



Проведенная реорганизация системы управления ВС позволила создать органы, способные более эффективно реализовывать программу строительства и реформирования казахстанской армии. Ключевое место отводилось бое­вой и мобилизационной подготовке войск. Нурсултан Назарбаев требовал прежде всего добиться усвоения генералами и офицерами командного состава сое­динений, частей и подразделений практических навыков в ведении боевых действий, выработать тактическое мышление, необходимое для ведения современного общевойскового боя. В этих целях стали активно готовиться и проводиться войсковые учения.



Присутствие Президента страны – Верховного Главнокомандующего на учениях видов войск, его оценка уровня боевой подготовки подразделений стимулируют воинов на новые достижения, закрепляя в их сознании патриотические чувства, чувство долга перед Отечеством и веру в яркое будущее казахстанской армии и молодого государства в целом.



Стоит отметить некоторые учения, которые Глава государства посещал лично: дивизионное тактическое учение в поселке Гвардейский Жамбылской области в августе 1994 года, комплекс­ные летно-тактические учения частей ВВС в сентябре 1995 года, комплексные учения частей Сил общего назначения, Сил воздушной обороны, инженерных войск, войск связи, частей тылового обеспечения в августе 1998 года, стратегические командно-штабные учения "Щит Родины-2002" на полигоне Сарышаган в апреле 2002 года. Президент страны наблюдал за крупномасштабными стратегическими учениями "Батыс-2003" в апреле 2003 года, стратегическими командно-штабными учениями "Сарыарка-2004" на полигоне Сарышаган в марте 2004 года, оперативно-тактическими командно-штабными учениями "Iле-2006" в апреле 2006 года.



Верховный Главнокомандующий определяет направления дальнейшего развития, указывая на конкретные действия руководителям оборонных структур. На Первом Всеармейском совещании руководящего состава ВС в феврале 2001 года Глава государства определил приоритетные направления строительства оборонной системы страны.



Нашего Президента отличает своевременная реакция на стремительно меняющуюся, с появлением новых угроз и вызовов, ситуацию в мире. 7 января 2005 года Глава государства подписал новый Закон "Об обороне и Вооруженных силах РК", регулирующий общественные отношения в сфере организации обороны и ВС, функции и полномочия государственных органов в обеспечении обороноспособности страны, права и обязанности граждан и организаций в сфере обороны.



В Вооруженных силах продолжали приниматься меры по дальнейшему повышению профессионализма военнослужащих. С учетом мирового опыта, после тщательного анализа преимуществ и недостатков, 8 июля этого же года был принят Закон "О воинской обязанности и воинской службе". Уже к 2005 году 65% солдат и сержантов были контрактниками, а командиры отделений, водители, техники и механики – на 100% военнослужащие по контракту. Престиж воинской службы в Казахстане стал достаточно высок, и служба в армии для многих молодых людей служит первой ступенькой для карьеры в силовых структурах.



В период становления и развития ВС РК остро встал вопрос подготовки собственных офицерских кадров с учетом все более возрастающего в те годы оттока офицеров, что наносило серьезный урон боевой готовности войск и укреплению порядка в войсках. Благодаря постоянному вниманию Президента произошла реформа системы военного образования в стране, за годы независимости были созданы военные учебные заведения, которые сумели обеспечить кадрами наши ВС.



В 1994 году на базе военной кафедры Актюбинского высшего летного училища гражданской авиации был создан факультет Военно-воздушных сил, где обучались курсанты по 8 авиационным специальностям. В 1996 году было создано Актюбинское высшее военное авиационное училище имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, в настоящее время это Военный институт Сил воздушной обороны.



Для подготовки квалифицированных военных специалистов связи и радиотехнического обеспечения нужд ВВС в июне 1996 года на базе Академии гражданской авиации был создан военный факультет. Основной его задачей была подготовка специалистов по направлению "радио­электроника", специализирующихся в области технической эксплуатации средств связи, радиотехнического оборудования аэродромов с квалификацией радиоинженера. В 2001 году на базе факультета создан Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, не имеющий аналогов в Центрально-Азиатском регионе.



В июле 1996 года по инициативе Президента страны было принято решение о создании военного учебного заведения по подготовке профессиональных кадров младшего командного звена – Кадетского корпуса. Без преувеличения отеческой заботой Президент окружил воспитанников военной школы "Жас улан" имени генерала С. Нурмагамбетова. Основанная по его инициативе в 1999 году школа готовит учащихся для поступления в военные учебные заведения, воспитывая уланов в духе патриотизма, верности Родине и воинскому долгу.



Военные вузы нашей страны, направленные на многопрофильную подготовку будущих офицеров для независимого государства, стали надежной опорой Главы государства. В ряду военных вузов особое место занимает Военный институт Сухопутных войск, история которого берет начало с Алматинского высшего общевойскового командного училища имени И. Конева, образованного постановлением Президиума Верховного Совета СССР в 1970 году. В годы руководства этим вузом я убедился в прозорливости Главы государства, его умении вникать в суть вопросов военного образования.



В 1997 году в целях совершенствования системы подготовки офицерских кадров и развития военной науки Указом Президента страны Алматинское высшее общевойсковое командное училище было преобразовано в Военную академию ВС РК. Глава государства всегда с интересом вникал в вопросы учебного процесса академии. Во время посещения учебного заведения Президент отмечал роль Военной академии ВС РК и подчеркивал, что выпускники единственной академии в стране должны всегда и во всем быть примером для подражания для военнослужащих страны.



Благодаря неустанному вниманию Президента Военная академия ВС РК в 2003 году была преобразована в Национальный университет обороны. А в 2014 году открыт новый современный комплекс зданий Национального университета обороны в Астане. Постановлением Правительства РК от 1 июля 2014 года Национальному университету обороны присвоено имя Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации.



Выступая на официальном открытии нового комплекса Национального университета обороны, Глава государства подчеркнул, что университет должен перенимать мировой опыт и приглашать зарубежных специа­листов. "Я считаю, что в стенах нового учебного заведения должны заводиться современные порядки, не перешедшие от старых советских методов. Стране нужны настоящие лидеры, которые смогут повести за собой людей как в военных, так и в мирных условиях", – отметил Нурсултан Назарбаев.



Президент страны дал высокую оценку учебно-материальной базе Национального университета обороны и определил дальнейшие задачи по развитию системы военного образования в Казахстане. Также Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на том, что в современных условиях государство должно иметь боеспособную армию для надлежащего обеспечения безопасности. "Казахстан благодаря своей внешней политике обеспечил спокойствие по периметру границ, имеет мощных союзников. В то же время наше государство должно иметь сильную, подготовленную армию и преданных долгу офицеров", – сказал Президент.



В настоящее время Национальный университет обороны является единственным учебным заведением в Центрально-Азиатском регионе, в стенах которого обучаются военнослужащие государств – членов ОДКБ. В целях подготовки национальных кадров для вооруженных сил государств – членов ОДКБ в Национальном университете обороны проходят обучение военнослужащие Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Армении.



Побывавшие в Национальном университете обороны высшие военные руководители СНГ, военные делегации из Китая, США, Германии, Турции, Индии, Пакистана, Иордании и Румынии достойно оценили уровень профессиональной подготовки профессорско-преподавательского состава и слушателей. Встречи представителей ВС зарубежных стран с личным составом Национального университета обороны способствуют развитию сотрудничества, открывают большие возможности для взаимного обогащения процесса подготовки военных кадров, укрепления доверия.



Продолжая выполнять указания Главы государства по развитию военной науки в Казахстане, по инициативе офицеров Национального университета обороны в мае 2013 года впервые был проведен съезд военных ученых, в котором приняли участие ученые всего силового блока и было решено создать отраслевую Академию военных наук. В настоящее время академия активно развивается.



В 2013 году на 40-й военной базе «Отар» прошел Боевой парад, посвященный Дню защитника Отечества. Первый в истории Казахстана и его ВС такой парад состоялся с участием Президента страны – Верховного Главнокомандующего Нурсултана Назарбаева. Всего в Боевом параде приняли участие более 7 тыс. военнослужащих, свыше 400 единиц военной техники, более 80 самолетов и вертолетов. Традиционные военные парады являются необходимой составной частью подготовки любой армии. На них демонстрируются строе­вая выучка личного состава и образцы вооружения. Особенностью Боевого парада стала возможность наглядно продемонстрировать боевую выучку и профессиональное мастерство солдат и офицеров, осуществить реальное применение современного оружия и военной техники, находящихся в настоящее время на вооружении казахстанской армии.



"Ежегодно в полевых условиях проводится более 250 мероприятий по оперативной и боевой подготовке. Боевой парад является вершиной этих мероприя­тий. Это практическая демонстрация профессиональной выучки, слаженности, возможностей боевых расчетов казах­станской армии", – сказал Нурсултан ­Назарбаев на церемонии открытия парада.



Президент страны в ходе встречи с руководящим составом Минобороны в 2014 году отметил, что министерство является важным звеном в системе государственного управления страны, а также обратил внимание на необходимость дальнейшего совершенствования вооружения казахстанской армии и ее оснащения современной военной техникой.



В 2015 году Глава государства провел совещание по вопросу модернизации ВС, дав ряд конкретных поручений руководству Министерства обороны РК. На сегодня перед ВС стоит ряд серьезных задач. В первую очередь в войсках необходимо поддерживать высокую интенсивность боевой подготовки, при этом учения должны быть нацелены на отработку задач, максимально приб­лиженных к условиям современной обстановки, наполняться новым содержанием, адекватным современным угрозам. Кроме того, важно обратить внимание на необходимость совершенствования координации всех силовых структур Казахстана, а также развития взаимодействия с союзниками и партнерами на международном уровне.



Благодаря деятельности Верховного Главнокомандующего ежегодно на вооружение принимаются новые образцы военной техники. Армия имеет возможность перевооружаться, используя самые передовые наработки мирового класса. Военно-промышленный комплекс страны приступил к сборке вертолетов, военной оптики, систем радиолокации и радиоэлектронной борьбы, строятся корабли для военно-морских сил, налажен ремонт авиационной техники и бронетехники. Сегодня Вооруженные силы республики хорошо оснащены и подготовлены.



"Наши Вооруженные силы становятся все более уважаемыми в нашем народе. Мы не жалеем средств, несмотря на трудности, для оснащения наших войск. Обеспечиваем личный состав всем необходимым для того, чтобы они несли службу, вовремя проводились учения. И вы должны это ценить", – сказал Глава государства.



Армия обновленного Казахстана с каждым годом наращивает свою мощь, повышает боеготовность. Молодое поколение воинов овладевает новой техникой и вооружением, обретает опыт и мастерство. Вооруженные силы суверенного Казахстана, как и прежде, способны выполнять поставленные задачи в любых условиях. Современная казахстанская армия стала надежным гарантом обеспечения безопасности. По оценке зарубежных военных специа­листов, ВС Казахстана входят в тройку ведущих на постсоветском пространстве. В Центрально-Азиатском регионе наша армия признана лучшей. Успехи казахстанских ВС – это во многом большая и личная заслуга Главы нашего государства, результат его разумной и дальновидной политики в области военного строительства, его постоянной заботы о ВС, других войсках и воинских формированиях Казахстана.



Абай ТАСБУЛАТОВ, депутат Мажилиса Парламента РК, генерал-лейтенант