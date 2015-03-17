Компактная, мобильная, профессиональная Статьи 961 Антон СЕРОВ

Говоря о пяти институциональных реформах, Президент Казахстана – Верховный Главнокомандующий РК Нурсултан Назарбаев особо отметил необходимость модернизации Вооруженных сил страны. "Они должны быть современными, мобильными, профессиональными. Следует обеспечить повышение боеспособности армии за счет профессионализма и оснащения передовым вооружением и техникой".



Как известно, Казахстан избрал курс на создание профессио­нальной армии. Основой порядка прохождения воинской службы должна стать схема карьерного роста, преду­сматривающая фиксированные сроки нахождения в определенной должности и в определенном мес­те службы, плановую ротацию в штабных и войсковых звеньях. То есть каждый офицер должен знать перспективу своего дальнейшего продвижения по службе.



Не менее важная задача – подготовка высококвалифицированного корпуса военных управленцев, что невозможно без совершенствования национальной системы военного образования. В последние годы в этом направлении достигнуто многое, офицерский корпус пополняется выпускниками отечественных военных вузов, укреплением кадрового потенциала армии занимается Национальный университет обороны.



Углубление военно-технической модернизации позволит повысить качества всех параметров армии. При этом государственная военно-техническая политика сочетает в себе развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, проведение международной военно-технической интеграции и поставку современной техники. Уже совершенствуется бронетанковая техника, системы ПВО, и модернизация нередко проходит на базе отечественных предприятий. В нашей стране курс взят на строительство небольшой, мобильной, оснащенной и подготовленной армии с современными системами управления, связи и информационного обеспечения, вооружения и военной техники.



Боевая и мобилизационная готовность, боеспособность войск, качество оперативной и боевой подготовки, уровень знаний военных проверяются на учениях различного масштаба, в том числе совместных маневрах с вооруженными силами других государств. Вместе с тем на таких учениях серьезно и глубоко отрабатываются вопросы межвидового и межведомственного взаимодействия.



Возможности и потенциал казахстанской армии граждане страны увидели во время главного смотра войск на празднике патриотизма, мужества и воинской славы прошлой весной.



– За годы независимости государство сформировало профессиональную армию, приняло Военную доктрину, полностью отвечающую интересам страны. Наша священная земля находится под защитой в небе, на земле и в воде, – сказал тогда Президент.



В парадных расчетах прошли "голубые береты" – Аэромобильные войска, резерв Верховного Главнокомандующего. "Крылатая пехота" оснащена эргономичной, высокотехнологичной экипировкой и вооружением, что позволяет им выполнять самые сложные задачи в условиях современного боя. Личный состав 38-й десантно-штурмовой бригады, известной как "Казбриг", готов к действиям в соответствии с международными обязательствами Республики Казахстан, «голубые каски» показали вооружение и экипировку по стандартам Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Миротворческие подразделения укомплектованы военнослужащими по контракту, настоящими профессионалами в своем деле.



Продолжила парад механизированная колонна. Как известно, на заводах отечественного оборонно-промышленного комплекса проводится модернизация военной техники, налажен выпуск новых видов вооружения, боеприпасов и специального оборудования для войск. Танк Т-72Б, по всем своим характеристикам соответствующий самым высоким мировым стандартам, прошел модернизацию. Усовершенствован комплекс управления вооружением, что повысило его боевую эффективность в 1,5 раза.



Вслед за танковой ротой казахстанцам показали боевые машины поддержки танков, поступившие на вооружение нашей армии три года назад. Одна такая машина по огневой мощи заменяет два мотострелковых взвода, то есть шесть боевых машин пехоты. А новые тяжелые огнеметные системы "Солн­цепек" одним залпом поражают площадь более 40 000 кв. м. Система предназначена для поражения живой силы противника на открытой местности и в сооружениях, а также легкобронированной техники и транспортных средств.



В колоннах можно было увидеть батарею зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", "Штурм-С", предназначенного для борьбы с танками, автомобили "Хаммер", "Кобра", бронетранспортеры БТР-80, буксируемые гаубицы Д-30 калибра 122 мм, состоящие на вооружении артиллерийских подразделений механизированных, танковых и десант­но-штурмовых бригад Сухопутных войск.



В колонну артиллерии вошли также батарея пушек "Гиацинт", 152-миллиметровые гаубицы МСТА-Б, самоходные гаубицы "Акация", более легкая «Гвоздика», реактивные системы залпового огня "Смерч", обладающие огромной огневой мощью, тактические ракеты "Точка-У".

Особенно впечатлила механизированная колонна средств противовоздушной обороны, в которую вошли боевые машины зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-200 и комплексы С-300.



В небе появились вертолеты Ми-17.Среди современных вертолетов можно было увидеть и геликоптеры казахстанской сборки ЕС-145 "Еврокоптер". Это один из наиболее эффективных многофункциональных легких вертолетов, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками, низким уровнем шума и высокой надежностью. Удивлял изящностью полета Cи-295 – турбовинтовой транспортный самолет производства Airbus Military, способный транспортировать 70 солдат и почти 10 тонн груза на дальность до 1 300 км, поступивший на вооружение в прошлом году. Но самым захватывающим зрелищем в небе стали фигуры высшего пилотажа в исполнении фронтовых истребителей Су-27 из пилотажной группы "Жетысу".



Когда многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель четвертого поколения, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, с легкостью выполнял петлю Нестерова и приветствовал зрителей роспуском, названным "Байтерек", послышались восторженные возгласы. Пилоты подарили казахстанцам настоящий праздник! И вселили уверенность: наши главные ценности – безопасность, стабильность, мир, единство и согласие – в надежных руках.